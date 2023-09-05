Citigroup сворачивает сеть банкоматов в США
"Дочка" Citigroup к концу 2023 года свернет сеть своих банкоматов в России. Кредитор предложил клиентам для проведения желаемых сделок использовать онлайн-банкинг, по данным российских СМИ.
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Напомним, что корпорация Citigroup летом 2022 года приняла решение о прекращении работы своего подразделения в России. Это должно было вылиться в списание около 170 миллионов долларов.
Кроме того, в прошлом году российский коммерческий банк Uralsib выкупил потребительские кредиты "дочки" Citigroup и будет продолжать их обслуживание. Американский кредитор добавил, что соглашение с Uralsib является частью процесса по сокращению операций и деятельности в России.
Дело в том, что компания Citigroup вошла в список 45 банков, соглашения с акционерным капиталом которых ограничил российский президент Владимир Путин. Однако по словам главы центробанка России, этот указ касался только сделок, связанных с акциями. Поэтому у банков остается возможность продавать свои кредитные портфели без получения соответствующего согласия на это от представителей российских властей.
Добавим больше новостей о банковском секторе:
- Украинский Monobank готов открыть первое и единственное физическое отделение. Это намерение кредитор планирует претворить в жизнь на территории де оккупированного Крыма. Соответствующее заявление сделал соучредитель банка Олег Гороховский;
- Россия получает миллиардные ссуды от китайских банков В частности, речь идет о крупнейших кредиторах второй экономики мира. С февраля 2022 года взаимодействие между Китаем и Россией в банковском секторе выросло в 4 раза и почти 10 миллиардов долларов;
- На сегодняшний день одним из крупнейших европейских банков, до сих пор работающих на российском рынке, – Raiffeisen Bank. В Чехии даже начали расследование по жалобе от местных правозащитников. Их главная претензия – вероятность поддержки терроризма.