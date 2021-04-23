Доходность этой криптовалюта в 2021 году выросла более чем на 8100%. Доход цифровой валюты, даже превысил прибыль S&P 500, включая дивидендами, с 1988 года.

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"Эффект GameStop"

Цифровая валюта начала расти после шорт-сквиз активов компании GameStop. Важную роль в этом процессе сыграли инвесторы-любители и спекулянты, которые осознали, что розничные инвестиции – это новый прибыльное направление. Их действия стали катализатором стремительного роста игрового ритейлера, привело к тому, что стоимость Dogecoin со скоростью ракеты пошла вверх.

Шорт-сквиз Это быстрое повышение цены акции на фондовом рынке, главным образом из-за избытка коротких продаж этой акции, а не других фундаментальных факторов.

В частности, на прошлой неделе цифровая валюта, которая была создания, как шутка, выросла сразу на 400% , тогда как в прошлый понедельник ее рост превысил двузначный показатель. Многие аналитики предполагают, что за "успехом" криптовалюты стоит союз Reddit r/wallstreetbets.

На рост Dogecoin также влияет известный миллиардер Илон Маск. Похоже, что он является горячим сторонником этой цифровой валюты. Площадкой для поддержки Dogecoin стал Twitter. Маск называл себя бывшим генеральным директором Dogecoin, публиковал сообщения, что "Додж лает в месяц" , спрашивал в Clubhouse, что было бы, если бы эта криптовалюта стала валютой Земли. Все это привлекало внимание инвесторов, которые готовы вкладывать средства в Dogecoin.

Тайный элемент

Грандиозный выход IPO американской компании Coinbase тоже считают одним из катализаторов роста Dogecoin. Интересно, что на этой платформе невозможно торговать этой криптовалютой. Причина довольно проста – львиная доля продаж криптовалюты приходится на Binance, OKEx и Huobi, которые являются главными конкурентами Сoinbase.

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Достаточно популярной также одна конспирологическая теория, суть которой заключается в том, что за Dogecoin стоит таинственный инвестор. Главная цель – это раздуть рыночную стоимость цифровой валюты. "Теория заговора" возникла на базе того факта, что 28% всех Dogecoins , которые находятся в обращении, обладает одна организация. Криптосообщестово убеждено, что этот таинственный инвестор является владельцем Dogecoin от имени всех своих клиентов.