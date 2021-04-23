Прибутковість цієї криптовалюти у 2021 році зросла більше, ніж на 8100%. Дохід цифрової валюти, навіть перевищив прибуток S&P 500, включно з дивідендами, з 1988 року.

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"Ефект GameStop"

Цифрова валюта почала стрімко зростати після шорт-сквізу активів компанії GameStop. Важливу роль у цьому процесі зіграли інвестори-любителі та спекулянти, які усвідомили, що роздрібні інвестиції – це новий прибутковий напрямок. Їхні дії стали каталізатором стрімкого зростання ігрового рітейлера, що призвело до того, що вартість Dogecoin зі швидкістю ракети пішла вгору.

Шорт-сквіз Це швидке підвищення ціни акції на фондовому ринку, головним чином через надлишок коротких продажів цієї акції, а не інших фундаментальних факторів.

Зокрема, минулого тижня цифрова валюта, яка була створення, як жарт, зросла відразу на 400%, тоді як минулого понеділка її ріст перевищив двозначний показник. Чимало аналітиків припускають, що за "успіхом" криптовалюти стоїть спілка Reddit r/wallstreetbets.

На зростання Dogecoin також впливає відомий мільярдер Ілон Маск. Схоже, що він є палким прихильником цієї цифрової валюти. Майданчиком для підтримки Dogecoin став Twitter. Маск називав себе колишнім генеральним директором Dogecoin, публікував повідомлення "Додж гавкає на місяць", запитував у Clubhouse, що було б якби ця криптовалюта стала валютою Землі. Усе це привертало увагу інвесторів, які готові вкладати кошти у Dogecoin.

Таємний елемент

Грандіозний вихід IPO американської компанії Coinbase теж вважають одним із каталізаторів зростання Dogecoin. Цікаво, що на платформі неможливо торгувати цією криптовалютою. Причина досить проста – левова частка продажів криптовалюти припадає на Binance, OKEx та Huobi, які є головними конкурентами Сoinbase.

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Досить популярною також є одна конспірологічна теорія, суть якої полягає в тому, що за Dogecoin стоїть таємничий інвестор. Головна ціль – це роздмухати ринкову вартість цифрової валюти. "Теорія змови" виникла на базі того факту, що 28% всіх Dogecoins ,які є в обігу, володіє одна організація. Криптоспільнота переконана, що цей таємничий інвестор є власником Dogecoin від імені усіх своїх клієнтів.

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