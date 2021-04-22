Компанія Netflix стурбована темпами появи нових підписників. Платформа уже почала втрачати позиції на біржі. Про причини та цифри – ​читайте далі

Повільна поява нових клієнтів призвела до того, що ринкова капіталізація Netflix впала майже на 25 мільярдів доларів.

Варте уваги Крах Суперліги: акції Ювентуса почали стрімко падати в ціні

Тривожна тенденція

За перший квартал поточного року клієнтська база Netflix збільшилася майже на 4 мільйони осіб. Хоча за прогнозом компанії Refinitiv за цей період на стрімінговий сервіс мали підписатися 6,25 мільйона новачків. Експерти Kantar Media повідомили, що у США частка нових підписок за перші три місяці 2021 року впала до 8,5% з 16,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

За даними Netflix, протягом наступних трьох місяців до їхньої платформи приєднається не більше 1 мільйона клієнтів. Раніше прогнозували, що цей показник зупиниться на рівні 4,8 мільйона підписників.

Реакція ринку

Позиції активів найбільшого у світі стрімінгового сервісу значно ослабли на закритті торгів. Акції Netflix впали на 11% до 489,28 доларів.

Керівництво компанії вважає, що однією з причиною цих невдач є пандемія коронавірусу. Мовляв, на фоні епідемічної ситуації Netflix сповільнила темпи створення своїх продуктів, тоді як новими підписниками сервісу стали рекордні 15,8 мільйона осіб.

Акції Netflix втрачають позиції на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

До того ж на початку року компанія втратила один з найпопулярніших серіалів. Телешоу "Офіс" перейшло на платформу Comcast Corp. Peacock. Проте, у компанії вважають, боротьба гравців за підписників не могла настільки суттєво вплинути на хід справ, оскільки прогноз щодо показників був завищений у всіх регіонах.

Попри все дохід компанії зріс. У рамках квартального періоду, Netflix заробив 7,16 мільярда доларів, проти прогнозованих 7,13 мільярда. "Чистими" компанія заробила 1,71 мільярда доларів. Тоді як минулого дохід компанії зупинився на рівні 709 мільйонів доларів. Вартість однієї акції зросла до 3,75 долара проти 1,57 долара роком раніше.

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.