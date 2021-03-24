Для успішних інвестицій на фінансових ринках перше, що знадобиться будь-якому інвесторові – це розуміння того, в який актив і коли потрібно вкласти гроші. Іншими словами, потрібна відповідна інвестиційна ідея.

Що таке інвестиційна ідея і як на ній заробити – читайте далі.

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Що таке інвестідея

Інвестиційні ідеї – це готові ідеї для вкладення грошей на фінансовому ринку. Вони можуть стосуватися будь-яких торгових інструментів:

акцій;

валют;

фондових індексів;

криптовалют та інших інструментів.

Інвестідеї зазвичай містять точку входу, цільову ціну для фіксації прибутку і чіткий опис факторів, чому пора купувати або продавати той чи інший актив в той чи інший час.

Самостійно знайти інвестиційну ідею не так просто. Для цього потрібно не тільки розуміння процесів, що відбуваються на ринку, але і тривалий аналіз, а також великий досвід ефективних інвестицій. Особливо важко це дається тим інвесторам, які поки мають мало досвіду в здійсненні операцій на фінансових ринках.

На щастя, щоб не витрачати час на пошук і відсів невигідних варіантів, можна вдатися до допомоги професіоналів. Експерти з багаторічним досвідом успішних інвестицій готові запропонувати інвесторам готові рішення із заздалегідь зрозумілою прибутковістю і відповідним рівнем ризику. Скориставшись такими пропозиціями, можна бути впевненим в прибутковості вашої угоди, а також представляти потенційний рівень ризику.

На чому можна заробити

Одним з найцікавіших фінансових інструментів є німецький фондовий індекс DAX. Цей індекс відображає динаміку котирувань найбільших компаній Німеччини, яка є локомотивом європейської економіки, і є одним з найважливіших фондових індексів ЄС. Саме на цьому інструменті в рамках інвестиційної ідеї "DAX. Німеччина на шляху до відновлення" пропонують заробити фахівці компанії Forex Club, яка вже з 1997 року допомагає трейдерам по всьому світу отримувати прибуток на фінансових ринках.

Німецький фондовий індекс DAX дозволить заробити непогані гроші / Графіка Insider

У міру того, як почнеться вихід країни з локдауна і будуть зніматися коронавірусні обмеження, буде дано імпульс до відстроченого попиту з боку населення і відновлення економіки Німеччини. На цьому тлі індекс DAX може показати зростання. При цільовій ціні DAX у 16 000 пунктів потенційна прибутковість, яку може принести інвесторові ця ідея від Forex Club складає 47%. Це означає, що вклавши 1000 доларів, ви можете отримати до 470 доларів прибутку.

Інвестідея "DAX. Німеччина на шляху до відновлення" актуальна до 26 травня 2021 року. Однак це не означає, що вам потрібно закрити інвестицію саме в цю дату. Ви можете закрити вашу угоду в будь-який момент, як до цього терміну, так і після. Ця інвестиційна ідея розрахована для трьох різних рівнів ризику – консервативного, помірного агресивного і підійде для інвесторів з будь-яким стилем інвестування.

Як отримати прибуток

Заробити за допомогою інвестідеї "DAX. Німеччина на шляху до відновлення" просто. Для цього достатньо відкрити і поповнити рахунок в Forex Club на суму від 500 доларів. Це можна зробити, наприклад, в торговій платформі Libertex. Ця платформа була розроблена групою компаній Forex Club і нею користуються більше ніж 2,9 мільйона початківців і досвідчених трейдерів по всьому світу. Платформа надає можливість буквально в режимі одного вікна здійснювати операції з великою кількістю фінансових активів. Робити це можна, як зі звичайного комп'ютера через вебдодаток, так і з телефону за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android.

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Після тог, як ви відкриєте і поповните рахунок вам потрібно подати заявку на підключення до цієї інвестиційної ідеї, наприклад, через вашого персонального менеджера. Як тільки ваша заявка буде оброблена, ви отримаєте детальний опис інвестиційної ідеї "DAX. Німеччина на шляху до відновлення". Вам залишиться лише вибрати торговий інструмент DAX в терміналі Libertex і здійснити операцію відповідно до отриманих рекомендацій.

Отримуйте прибуток, вкладаючи кошти в провідний європейський індекс DAX разом з Libertex від Forex Club.