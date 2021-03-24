Биткоин может вырасти до 115 тысяч долларов: когда ожидать новых рекордов
Первая и самая известная криптовалюта биткоин бьет рекорды за рекордами и недавно достигла 60 тысяч долларов. Что прогнозируют для биткоина, читайте на Финансы 24.
Источник:yahoo!finance
Что прогнозируют биткоину
Блокчейн хедж-фонд Pantera Capital ожидает, что цена биткоина достигнет 115 тысяч долларов уже этим летом. Интересно, что прогноз сделали еще в апреле 2020 года, когда он казался малореалистичным.
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Теперь же генеральный директор Pantera Capital Дэн Морхед утверждает, что биткоин этот прогноз опережает, а поэтому может достичь этой отметки еще раньше.
Майнить биткоины становится все труднее. Каждые 4 года объем майнинга уменьшается вдвое. А чем меньше будет появляться новых биткоинов – тем быстрее будет расти цена актива.
Стоит ли верить прогнозу
Прогнозы Морхеда считаются достойными внимания, поскольку инвестор известен своей деятельностью на Уолл-стрит.
- До основания Pantera в 2003 году он работал руководителем макро-торгивли хедж-фонда Tiger Management.
- До этого работал трейдером в Deutsche Bank и Goldman Sachs.
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