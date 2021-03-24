Первая и самая известная криптовалюта биткоин бьет рекорды за рекордами и недавно достигла 60 тысяч долларов. Что прогнозируют для биткоина, читайте на Финансы 24.

Что прогнозируют биткоину

Блокчейн хедж-фонд Pantera Capital ожидает, что цена биткоина достигнет 115 тысяч долларов уже этим летом. Интересно, что прогноз сделали еще в апреле 2020 года, когда он казался малореалистичным.

Интересно Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоин, – Илон Маск

Теперь же генеральный директор Pantera Capital Дэн Морхед утверждает, что биткоин этот прогноз опережает, а поэтому может достичь этой отметки еще раньше.

Прогноз Pantera базируется на модели Stock-to-Flow – это способ измерить достаточность определенного ресурса. Для этого определяют запасы – то есть сколько биткоинов есть в мире и объемы производства – то есть сколько биткоинов майнять в год.

Майнить биткоины становится все труднее. Каждые 4 года объем майнинга уменьшается вдвое. А чем меньше будет появляться новых биткоинов – тем быстрее будет расти цена актива.

Стоит ли верить прогнозу

Прогнозы Морхеда считаются достойными внимания, поскольку инвестор известен своей деятельностью на Уолл-стрит.

До основания Pantera в 2003 году он работал руководителем макро-торгивли хедж-фонда Tiger Management.

До этого работал трейдером в Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.