Существует много мифов о рынке Forex. Начинающим он часто кажется очень сложным и непонятным, что заработать на нем под силу далеко не каждому. А все-таки, если чуть больше узнать о Forex, то оказывается, что он не недоступный или рискованный, как кажется на первый взгляд.

Миф 1. Нужно тратить много времени, чтобы зарабатывать на Forex

Начинающим трейдерам кажется, что для заработка немалых денег на Forex, нужно выделить огромное количество времени. И в конце концов это занятие станет практически второй работой. Но это совсем не так.

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Для того чтобы успешно инвестировать на рынке Forex, следует только разобраться в азах и основных понятиях. Сейчас нет необходимости тратить много времени на сам процесс торговли, поскольку все операции проводятся практически мгновенно и полностью в режиме онлайн – доступ возможен из всех видов мобильных устройств через приложения.

Миф 2. Forex – это казино

Те, кто имеет мало представления о рынке Forex, часто сравнивают его с казино, так как считают, что он имеет очень много общего с азартными играми. Но на самом деле это совсем не так.

В отличие от казино, где практически невозможно выиграть и точно просчитать вероятность успеха, Forex подчиняется логическим и математическим законам. Для того чтобы осуществлять успешные операции, нужна, прежде всего, не удача, а точный расчет, понимание ситуации на рынке и знание последних новостей, влияющих на котировки тех или иных активов.

Миф 3. Заработать на Forex много невозможно

Существует мнение, что рынок Forex это не то место, где можно заработать серьезные деньги и существенно приумножить свои сбережения. Но это очередной миф.

Делать выгодные сделки и существенно увеличить свои накопления вполне реально. Подтверждением этому есть примеры людей, которые стали успешными инвесторами и заработали на Forex целое состояние. Так, например, на слуху у всех имя Уоррена Баффета, состояние которого Forbes оценивает в 96 миллиардов долларов.

Миф 4. Нужен большой стартовый капитал

Считают, что для выхода на рынок, нужно иметь в кармане не несколько десятков долларов, а солидный начальный капитал.

Несомненно, чем больше денег вы вложите, тем больше будет ваша прибыль. Кроме того, многое зависит и от того, какой риск готов взять на себя инвестор. Однако начать зарабатывать на Forex можно с небольшой суммы.

Миф 5. Чтобы получить прибыль на Forex, нужно иметь специальные знания

Многие из тех, кто задумывается о том, чтобы попробовать свои силы на Forex, считают, что для заработка, нужно иметь высшее экономическое образование, а также потратить много времени на обучение. Это тоже один из мифов.

На самом деле, чтобы получать доход на Forex, нужно научиться правильно осуществлять операции и освоить основы финансовой грамотности.

Как заработать на Forex

После того как вы разобрались с популярными мифами, у вас наверняка возник вопрос о том, как получить доход на Forex.

Для этого в первую очередь важно выбрать правильную торговую платформу. Одной из наиболее подходящих платформ является Libertex от группы компаний Forex Club. Эта платформа имеет простой и понятный интерфейс и доступна в виде веб-приложения, а также приложений для телефонов на iOS и Android. А это значит, что получать прибыль Libertex в можно буквально не вставая с дивана.

Чтобы зарабатывать, нужно всего лишь открыть и пополнить торговый счет, выбрать актив и определиться с суммой и направлением вашей сделки. После этого вам останется нажать "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, куда, по вашим прогнозам, пойдет цена выбранного вами актива.

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Спрогнозировать динамику котировок можно, воспользовавшись встроенной лентой новостей и инструментами технического анализа. Также вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам Forex Club, которые имеют многолетний опыт успешного трейдинга.

Избавьтесь от мифов и начните зарабатывать на Forex вместе с Libertex от Forex Club.