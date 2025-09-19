Какое решение принял российский Минфин?

Российское правительство планирует снизить предельную цену на нефть. Сверхприбыль будут перечислять в резервный фонд, обеспечив тем самым его стабильное наполнение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Новое падение: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Обратите внимание! Эти изменения начнут действовать с 2026 года.

Антон Силуанов Министр финансов России Чтобы сделать наши финансы более устойчивыми, мы предлагаем уменьшить зависимость бюджета от ценовых и объемных колебаний доходов от нефти и газа.

Подсчеты Reuters показывают, что в сентябре продажи нефти и газа в России могут снизиться на 23% в годовом измерении, вследствие:

укрепления рубля;

более низких цен.

Как российское правительство стремится сократить дефицит бюджета? Российское правительство рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 22%, сообщает Reuters. Таким образом Кремль хочет поддержать резервы и уменьшить дефицит бюджета.

Что происходит в российской экономике сейчас?