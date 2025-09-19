Какое решение принял российский Минфин?
Российское правительство планирует снизить предельную цену на нефть. Сверхприбыль будут перечислять в резервный фонд, обеспечив тем самым его стабильное наполнение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Эти изменения начнут действовать с 2026 года.
Чтобы сделать наши финансы более устойчивыми, мы предлагаем уменьшить зависимость бюджета от ценовых и объемных колебаний доходов от нефти и газа.
Подсчеты Reuters показывают, что в сентябре продажи нефти и газа в России могут снизиться на 23% в годовом измерении, вследствие:
- укрепления рубля;
- более низких цен.
Как российское правительство стремится сократить дефицит бюджета?
Российское правительство рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 22%, сообщает Reuters. Таким образом Кремль хочет поддержать резервы и уменьшить дефицит бюджета.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Недавно Путин признал, что в российской экономике проблемы. Ранее российский лидер все отрицал. В ситуации, которая сложилась, он обвинил чиновников.
Ситуация в российской экономике ухудшается. На это, в том числе, указывает увеличение долгов и кредитов у населения.
В следующем году Россия будет испытывать дефицит бюджета особенно сильно. В частности, из-за снижения денежных поступлений от нефти.