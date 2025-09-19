Как Россия хочет улучшить ситуацию в экономике?
В России могут повысить некоторые налоги. Особенно изменения почувствуют именно состоятельные граждане, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! По плану, проект бюджета должны подать в российский парламент 29 сентября.
Путин, во время встречи с лидерами парламентских фракций, заявил, что под войны является разумным внедрение:
- налога на роскошь;
- налога на дивиденды с акций.
В Соединенных Штатах, не хочу политизировать, во время войны во Вьетнаме и Корее делали именно так – поднимали налоги именно для людей с высокими доходами,
– подчеркнул Путин.
Какие налоги в России могут вырасти?
Сейчас российское правительство рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 22%, сообщает Reuters. Благодаря этому Кремль хочет:
- поддержать резервы;
- уменьшить дефицит бюджета.
Как можно уменьшить дефицит, придерживаясь бюджетного правила? Только путем повышения налогов, потому что почти ничего не осталось для сокращения, ни военных расходов, ни социальных расходов,
– отмечает анонимный источник Reuters.
Заметьте! Точные сроки принятия этого решения неизвестны.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Российский Минфин хочет снизить предельную цену нефти. Таким образом он стремится обеспечить стабильное наполнение резервного фонда.
В следующем году Россия может особенно сильно ощутить дефицит бюджета. Это, в частности, связано с влиянием санкций, снижением денежных поступлений от реализации нефти.
Напомним! Недавно Путин признал, что ситуация в российской экономике проблемная. Однако обвинил в этом российский лидер именно чиновников.