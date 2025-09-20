Как российские банки создают иллюзию прибыльности?

Борис Кушнирук, экономист, для 24 Канала рассказал, что ситуация в России в банковском секторе ухудшается. Однако пока пока трудно оценить ситуацию только со стороны.

Читайте также В Словакии назвали условие, при котором могут прекратить импорт газа и нефти из России

По словам Кушнирука, банки имеют такой инструмент, как переподписание соглашений, то есть перекредитование безнадежных кредитов.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Если есть безнадежный кредит, то банк обязан создать к нему резервы. Соответственно, резервы уменьшают доходы. В результате это может привести к тому, что банк становится убыточным. И даже капитал может стать отрицательным.

Зато если кредит перекредитован, то по формальным показателям все вроде бы в порядке. В то же время для банков такая ситуация только наращивает проблемы, которые впоследствии взрываются.

Что происходит с займами для россиян?

Недавно стало известно, что российский Минфин планирует увеличить размер предоставляемых займов. Таким образом министерство хочет закрыть бюджетную "дыру". По словам министра финансов Антона Силуанова, долг якобы будут наращивать в "разумных пределах".

Однако как объясняет Кушнирук, в условиях роста дефицита бюджета и соответственно наращивания займов, это будет влиять в первую очередь на расширение потенциальной возможности для роста инфляции в стране.

Дело в том, что главным источником покрытия дефицита станет рефинансирование со стороны Центробанка России. Таким образом, Центробанк будет давать средства российским банкам, а они, в свою очередь, будут покупать на них государственные ценные бумаги,

– говорит экономист.

Заметьте! В России на сегодня программа заимствований составляет 4,8 триллиона рублей, а дефицит бюджета достигает 3,8 триллиона рублей.

Интересно, что по словам Кушнирука, наращивание долгов может даже в определенном случае способствовать российским банкам:

Когда есть безнадежные долги, то это ухудшает их капитуляцию. Однако когда растет инфляция в стране, то обесценивается не только собственный капитал, но и обесцениваются еще и вот эти безнадежные долги. Соответственно, они фактически "сгорают" в инфляции.

Несмотря на то, что инфляция ударяет в первую очередь по вкладчикам банков, по населению страны, банки могут быть не в худшем состоянии.

Какие санкции могут усилить проблемы для банковского сектора России?

Хуже всего то, что большое количество российских банков до сих пор не отключены от международной банковской системы SWIFT, объясняет Борис Кушнирук.

Кроме того, очень важно устанавливать эти ограничения не только для банков России, но и для банков третьих стран, помогающих российскому бизнесу и российским банкам обходить санкции. Насколько известно, уже были призывы усилить давление на индийские банки,

– говорит господин Борис.

Также, есть проблема, которая связана с криптовалютами. Их также используют для обхождения санкций Запада.

Что известно о проблемных кредитах в России?