Як діятиме Мінфін Росії із позиками?
У розмові з 24 Каналом економіст Борис Кушнірук розповів, що головним джерелом покриття дефіциту бюджету стане рефінансування з боку Центробанку Росії.
Читайте також Спроба захиститись від санкцій: Мінфін Росії ухвалив шокуюче рішення
Нагадуємо! В Росії програма запозичень становить 4,8 трильйона рублів, а дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.
За словами Кушнірука, діятиме така схема: Центробанк дає кошти російським банкам, а вони, своєю чергою, купують на ці кошти державні цінні папери.
Цікаво, що таке нарощування боргів може навіть у певному випадку сприяти російським банкам. Адже коли є безнадійні борги, то це погіршує їх капітуляцію. Однак коли зростає інфляція в країні, то знецінюється не лише власний капітал, але й знецінюються ще й ось ці безнадійні борги. Відповідно, вони фактично "згорають" в інфляції.
Водночас у цій ситуації є й поганий бік, а саме те, що інфляція вдаряє найперше по вкладниках банків, по населенню країни.
Крім того, в Росії збільшується кількість безнадійних кредитів, тобто прострочених. Банківський сектор Росії у таких випадках просто вдається до інструменту перекредитування таких кредитів.
І якщо кредит перекредитований, то по формальних показниках банку виглядає все гаразд, але накопичення таких проблем лише погіршує ситуацію у майбутньому, каже економіст Кушнірук.
Як в Росії намагаються покрити дефіцит бюджету?
Є ймовірність, що Путін оголосить про підвищення податків для заможних громадян Росії. Йдеться про впровадження податку на розкіш та податку на дивіденди з акцій.
Крім того, розглядається підвищення податку на додану вартість з 20% до 22%, пише Reuters. Таке підвищення нібито має підтримати резерви та зменшити дефіцит бюджету.