Публичное размещение активов Coinbase на бирже произвело эффект разорвавшейся бомбы. Этот день приблизил окончательное признание цифровых валют на рынке. Кто стоит за успехом платформы и сколько теперь стоят ее акции – читайте дальше.

Листинг компании (допуск ценных бумаг к торгам на бирже) оказался максимально удачным. В ходе торгов стоимость Coinbase почти достигла отметки в 100 миллиардов долларов. Акции платформы появились на бирже Nasdaq .

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Оглушительный успех

Цена акций Coinbase сразу после выхода на биржу выросла до 430 долларов , однако торги закончились на отметке в 328 долларов за акцию. Сейчас капитализация платформы для Майнинг криптовалюта составляет почти 86 миллиардов долларов США. Появление ценных бумаг Coinbase на традиционной бирже – это важный шаг к признанию криптовалюта в среде инвесторов, которые "уважают классику".

На фоне новостей о выходе компании на биржу стоимость биткоина обновила свой исторический максимум и достигла отметки в 63 тысячи долларов. Всего в 2020 году цена биткоина выросла аж на 300% . И похоже, что в 2021 году эта тенденция только будет набирать обороты. Подтверждением этого можно считать заявления таких гигантов, как Tesla, Mastercard и BlackRock, что они намерены использовать цифровую валюту.

Платформу Coinbase уже используют 56 миллионов человек из 100 стран мира. В конце марта компания управляла активами на сумму 223 миллиарда долларов.

Coinbase вышла на биржу / Инфографика TradingView

Конкурент Маска и Безоса