Coinbase вышла на фондовый рынок: на сколько выросли стоимость компании и капитал ее основателя
Публичное размещение активов Coinbase на бирже произвело эффект разорвавшейся бомбы. Этот день приблизил окончательное признание цифровых валют на рынке. Кто стоит за успехом платформы и сколько теперь стоят ее акции – читайте дальше.
Источник:BBC
Листинг компании (допуск ценных бумаг к торгам на бирже) оказался максимально удачным. В ходе торгов стоимость Coinbase почти достигла отметки в 100 миллиардов долларов. Акции платформы появились на бирже Nasdaq.
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Оглушительный успех
Цена акций Coinbase сразу после выхода на биржу выросла до 430 долларов, однако торги закончились на отметке в 328 долларов за акцию. Сейчас капитализация платформы для Майнинг криптовалюта составляет почти 86 миллиардов долларов США. Появление ценных бумаг Coinbase на традиционной бирже – это важный шаг к признанию криптовалюта в среде инвесторов, которые "уважают классику".
На фоне новостей о выходе компании на биржу стоимость биткоина обновила свой исторический максимум и достигла отметки в 63 тысячи долларов. Всего в 2020 году цена биткоина выросла аж на 300%. И похоже, что в 2021 году эта тенденция только будет набирать обороты. Подтверждением этого можно считать заявления таких гигантов, как Tesla, Mastercard и BlackRock, что они намерены использовать цифровую валюту.
Платформу Coinbase уже используют 56 миллионов человек из 100 стран мира. В конце марта компания управляла активами на сумму 223 миллиарда долларов.
Coinbase вышла на биржу / Инфографика TradingView
Конкурент Маска и Безоса
Основатель и глава компании Coinbase Брайан Армстронг имеет все шансы стать одним из самых богатых миллиардеров планеты. 38-летний программист обладает почти 21% акций криптоплатформы. Он имеет опыт работы в Deloitte и Airbnb. Армстронг создал Coinbase в 2012 году вместе с Фредом Ершамом.
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По данным Forbes, за день состояние Армстронга выросло на 6,5 миллиарда долларов. Сейчас его капитал оценивают в 11,8 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых людей мира он поднялся с 404 до 187 ступеньки.
В пользу основателя криптобиржи также играют суждения инвесторов, которые считают, что вкладывать средства в Coinbase безопаснее, чем в криптовалюту. Примером является тот же биткоин, стоимость которого все время меняется, и соответственно это не вызывает доверия у финансовых регуляторов.
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