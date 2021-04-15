Британський підприємець Річард Бренсон продав акції своєї компанії Virgin Galactic на суму понад 150 мільйонів доларів. Про поразки та плани компанії – читайте далі.

Бренсон і чотири компанії, які він контролює, продавали цінні папери з 12 по 14 квітня. Вартість активів коливалася від 26,85 до 28,73 долара за одну акцію. Загалом було продано 5 584 000 акцій Virgin Galactic.

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Поразки та плани

Пандемія коронавірусу теж залишила свій слід на роботі Virgin Galactic. COVID-19 вдарив по розважальній та туристичній сферах Virgin Galactic. Відомо, що тоді Бренсон був вимушений продати цінні папери компанії на 500 мільйонів доларів.

Крім того, у грудні минулого року дітище Бренсона зазнало чергової поразки: електромагнітні перешкоди завадили злетіти космічному кораблю. Додамо, що компанія активно працює над розробками для розвитку космічного туризму. Корпорація спробує ще раз запустити свій літак вже у травні.

Бренсон продав акції на суму понад 150 мільйонів доларів / Фото unsplash

Цікавим є той факт, що глава Virgin Galactic Чаматі Паліхапітія продав частку компанії, яка йому належала. Своє рішення він обґрунтував тим, що має намір перенаправити ці кошти в інвестиції для боротьби зі змінами клімату. Попри все, Паліхапітія наголосив, що залишається вірним компанії та її цілям.

У зв'язку з цим Virgin Galactic не планує запускати комерційні рейси для туристів до 2022 року. Тож, дебют компанії у сфері космічного туризму перенесли на інші дати.

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