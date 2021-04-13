У вівторок, 13 квітня, біткойн досяг ціни в понад 62 тисячі доларів, що є новим максимумом. Все завдяки лістингу найбільшої біржі криптовалют США Coinbase на Nasdaq.

Як змінилася ціна криптовалют

Найбільша у світі криптовалюта біткойн зросла одразу на 5%, досягши ціни в 62 741 долар , повідомляє Global News.

зросла одразу на 5%, досягши ціни в , повідомляє Global News. Її конкурент Ethereum також досяг рекордного рівня – 2 205 доларів.

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Ціна біткойна протягом останнього тижня / Графік Libertex

Чому ціна росте

У середу, 14 квітня, Coinbase вийде на публічний ринок за допомогою процедури прямого лістингу. Відтак акції біржі можна буде придбати як акції компаній Google чи Microsoft. Ця подія і спричинила різкий ріст біткойна та всього криптовалютного ринку.

Увага інвесторів

Коли компанія Tesla вирішила купити біткойн на суму 1,5 мільярда доларів, його ціна також стрибнула. Інші компанії також почали тримати гроші в біткойні, що свідчить про довіру.

Застосування криптовалют

Водночас в біткойн не лише активно інвестують, але й почали широко його застосовувати. Зокрема, платіжна система Visa незабаром зробить біткойн платіжним засобом. Її конкуренти Mastercard та PayPal також працюють у цьому напрямку.

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