SpaceX залучила мільярдні інвестиції: скільки тепер коштує компанія Маска
Космічна компанія SpaceX отримала нові інвестиції. Про причини зростання попиту на цінні папери та амбітні плани компанії – читайте далі.
Джерело:CNBC
Компанія Ілона Маска SpaceX залучила 314 мільйонів доларів в останньому інвестиційному раунді.
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Амбітні плани
Додамо, що у лютому дітище Маска залучило 850 мільйонів доларів у вигляді інвестицій. Таким чином, SpaceX отримала 1,16 мільярда доларів у формі акціонерного капіталу. На фоні цього, вартість компанії зросла до 74 мільярдів доларів США.
Така увага інвесторів до компанії пов'язана з її амбіційними проєктами. Йдеться про Starship та Starlink.
Starlink – це глобальна супутникова мережа, яку використовують для надання високошвидкісного інтернету, тоді як Starship – це ракета наступного покоління, над розробкою якої працюють в SpaceX. Однією з цілей Маска є створення космічної ракети, яка буде потужнішою за ракету Saturn V.
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