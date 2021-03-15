В последние годы технология NFT вызвала настоящий бум на рынке криптовалюты и блокчейна. С ее помощью человек может продать любой цифровой объект искусства за немалые деньги.

NFT пользуется популярностью среди музыкантов, которые продают новые альбомы, художников, которые зарабатывают на цифровых картинах, и даже пользователей твиттер, которые торгуют сообщениями. Почему NFT стала такой популярной и как продать там свое творчество – читайте дальше.

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Что такое NFT

NFT (non-fungible tokens, на украинском – невзаимозаменяемые токены) – это специальная категория криптовалют, где каждая монетка полностью уникальная. То есть, вы не сможете обменять одну на другую, как, например, купюру номиналом 50 гривен на такую ​​же купюру.

Впервые о NFT заговорили в 2017 году. Тогда проект Larva Labs запустил эксперимент под названием CryptoPunks. Для этого использовали коллекцию из 10 тысяч цифровых аватаров – графических изображений различных лиц, каждое из которых было уникальным.



Цифровая работа художника Beeple в формате NFT / Фото сайт аукциона Christie's

В то же время каждую аватарку привязали к фрагменту компьютерного кода в блокчейн платформе Ethereum. Все для того, чтобы в изображениях был уникальный токен, в котором, в частности, хранилась информация о владельце аватарки.

Возникает вопрос – в чем суть, если эту картинку можно загрузить в интернете, как и все другие изображения? Единственным официальным владельцем будет именно тот, чей Ethereum-кошелек отметили в NFT к этой картинке. К примеру, знаменитую картину "Девушка с жемчужной сережкой" тоже может напечатать любой и повесить у себя дома, но существует оригинал, который хранится в музее Маурицхёйса, и у нее есть владелец.

В NFT, как и в реальной жизни, работает такая концепция – чем популярнее становится произведение искусства, тем выше может быть цена на оригинал. Она сработала и с 10 тысячами аватарок. Когда они получили своих владельцев образовался вторичный рынок изображений: люди начали проводить аукционы и перепродавать аватары. Так, одну из картинок в 2017 году продали меньше чем за 0,01 ETH (1 доллар), а уже в конце 2020 за нее отдали 4,9 ETH (2,9 тысячи долларов).

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Кто продает и покупает творчество на NFT

В 2020 году NFT начал набирать обороты, объемы его рынка тогда оценили в 250 миллионов долларов – это на 299% больше, чем в 2019 году. Однако в начале 2021 NFT вызвал настоящий ажиотаж. Люди ежемесячно начали активно выставлять на продажу свои творения.

К примеру, в начале весны 2021 года на аукционе за 228,69 Ethereum продали NFT-копию картины известного уличного художника Бэнкси под названием Morons, которую перед этим сожгли.

Картину Бэнкси сожгли в прямом эфире: смотрите видео

В то же время основатель Twitter Джек Дорси решил выставить на продажу свой первый твит. Предприниматель пообещал пожертвовать все деньги на благотворительность.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Как покупать и продавать свои работы в NFT

Прежде всего у вас должно быть кошелек с валютой ETH, на который необходимо забросить немного денег. Это поможет сделать криптобиржа, которая обменяет обычные деньги на криптовалюту. Кошелек с криптовалютой позволит не только покупать чужие работы в виде NFT-токенов, но и позволит выставить на продажу собственное творчество – за каждую операцию в блокчейне Ethereum взимается небольшая комиссия.

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Rarible или OpenSea – маркетплейсы искусства в виде NFT, которые помогут токенизировать вам свою работу. Зарегистрироваться и продать свое творение на этих платформах может любой.

Что можно продавать и покупать в NFT

На Rarible или OpenSea есть разделы не только с искусством, но и со спортивными карточками, доменными именами и объектами для построения собственного виртуального мира (цифровые куски земли, дворцы и так далее).

Недостатки NFT

Проблемным моментом в NFT является то, что пользователь может токенизировать чужую работу и закрепить за собой статус владельца. В момент создания NFT, к сожалению, не проверяется, кому принадлежит работа.

"Уже существует много мошеннических аккаунтов, которые пытаются заработать на ваших твитах/творчестве, и опубликовать их в виде NFT. Это очень страшно, и мы должны остановить распространение этого", – написал в твиттере глава европейской школы искусств Focal Point School Дерек Заброцький.