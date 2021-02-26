Напевно кожна людина в світі задумувалась про те, як заробляти більше. Відмінним методом збільшити свій дохід є інвестиції на фінансовому ринку. Які книги допоможуть стати успішним інвестором – читайте далі.

Інвестиції на фінансовому ринку є одним з кращих способів збільшення вашого доходу. Для тих, хто задумувався про початок своєї інвестиційної кар'єри, вкрай корисним може бути досвід тих людей, які досягли успіху в цій сфері.

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Щоб зануритися в світ фінансів, найкраще підійдуть книги про фінансові ринки, написані найвідомішими світовими інвесторами. Спеціально для тих, хто хоче досягти успіху на фінансових ринках ми підготували 5 топових книг, які варто вивчати кожному інвестору.

Бенджамін Грем, "Розумний інвестор"

Цю книгу опублікували ще в далекому 1949 році, але досі вона залишається актуальною. У ній зібрано інформацію про те, як варто вибирати активи для інвестицій, чим відрізняється інвестор від спекулянта, дається саме поняття трейдингу: активного і пасивного.

Автор цієї книги був викладачем у всесвітньо відомого інвестора і мільярдера Воррена Баффета, який дуже високо цінував як свого вчителя, так і його наукову працю. Сьогодні книга вважається "настільною книгою" інвестора і обов'язковою до прочитання для всіх інвесторів.

Бенджамін Ґрем, "Розумний інвестор" / Фото BookInstein

Воррен Баффетт, The Essays of Warren Buffett

Цю книгу написав всесвітньовідомий Воррен Баффет. До його думки щодо інвестування та фінансові ринки, без сумніву, варто дуже уважно прислухатися, оскільки ця людина вважається "гуру інвестицій". Він сколотив величезні статки на торгівлі цінними паперами і в кризовому 2020 році обіймав, за версією журналу Forbes, четверту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу зі статком 73,4 мільярда доларів.

Воррен Баффетт, The Essays of Warren Buffett / Фото Amazon

Ця книга являє собою збірник есе і листів Баффета, адресований акціонерам його компанії Berkshire Hathaway, які він відправляв щороку і ділився в них результатами компанії, а також давав прогнози того, як буде розвиватися ситуація на ринках надалі.

Джеремі Міллер, "Правила інвестування Воррена Баффета"

У цій книзі 2016 року автор Джеремі Міллер описує свій погляд на особливості підходу до інвестування Воррена Баффета. У ній також є листи Баффетта до акціонерів з 1956 до 1970 року, але особливу цінність становить їх фінансовий аналіз, який проводить сам Міллер.

Джеремі Міллер, "Правила інвестування Воррена Баффета" / Фото Yakaboo

Ця книга буде цікава як новачкам, які ще не дуже добре розбираються в темі фінансових ринків, так і досвідченим інвесторам, які хочуть поглибити і розширити свої знання, так як в ній докладно прописані критерії вибору цінних паперів для інвестпортфелю.

Роберт Кіосакі, "Керівництво багатого тата по інвестуванню"

Знаменитий на весь світ інвестор Роберт Кіосакі пише про те, чим відрізняється сприйняття світу у багатого і бідного чоловіка. На своєму особистому досвіді він розповідає про різні нюанси інвестування та роботи фінансових ринків, зачіпаючи також психологічні, а часом і філософські моменти.

Книга написана простою і зрозумілою мовою, тому цілком підходить для новачків, в ній багато практичних прикладів і автобіографічних моментів.



Роберт Кіосакі, "Керівництво багатого тата по інвестуванню" / Фото Yakaboo

Джон Богл, "Керівництво розумного інвестора"

Автор цієї книги Джон Богл відомий на фінансових ринках як засновник індексного інвестування. У своїй праці він розповідає читачам про те, чому інвестиції в індекси краще, ніж інші варіанти інвестування. Цю книгу варто прочитати кожному інвестору, який планує досягти успіху на фінансових ринках.



Джон Богл, "Керівництво розумного інвестора"​/ Фото Bigl

Як почати інвестувати

Щоб почати застосовувати досвід і знання, які є в книгах успішних інвесторів, важливо вибрати відповідну торгову платформу. Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. Ця платформа надає доступ до більш ніж 250 різних фінансових інструментів, зокрема до:

акцій;

індексів;

криптовалют і валют;

енергоносіїв та інші активів.

Все що потрібно зробити для початку інвестування – відкрити і поповнити рахунок в Libertex, вибрати відповідний вам фінансовий інструмент, визначитися з сумою і напрямком вашої угоди. Після цього вам залишиться тільки натиснути кнопку "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, яку динаміку ви чекаєте від обраного активу. Все це можна зробити в режимі онлайн за допомогою вебдодатку або додатків для телефонів з операційними системами iOS і Android.

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У Libertex є вбудований інструментарій для технічного аналізу, а також стрічка новин, які дозволять вам правильно спрогнозувати динаміку котирувань. Якщо ви не хочете проводити аналіз ринку самостійно, ви можете звернутися до експертів компанії Forex Club. Фахівці з багаторічним досвідом успішних інвестицій допоможуть вам розібратися в тонкощах успішного інвестування.