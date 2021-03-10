Основатель InfoWars Алекс Джонс потерял ноутбук, на котором было 10 тысяч биткоинов. Криптовалюту еще в 2011 году ему подарил телеведущий Макс Кайзер.

Кайзер тогда был убежден, что биткоин станет новой мировой валютой. Об этом Алекс Джонс рассказал в интервью Flagrant 2.

К слову Биткоин в сутки подорожал на 5 тысяч долларов: чего ждать дальше

"Макс Кейзер приходит ко мне и говорит:" Вот 10 тысяч биткоинов для тебя. Это будущее. Это будет новая мировая валюта (он зарегистрирован)". Я потерял ноутбук, на который он положил 10 тысяч долларов. Сколько сегодня стоит 10 тысяч биткоинов? Много", – отметил Джонс.

Сколько потерял ведущий

Телеведущий Макс Кайзер в твиттере подтвердил, что дарил Джонсону 10 тысяч биткоинов. Он рассказал, что тогда криптовалюта стоила менее 5 долларов. Согласно сегодняшнему курсу, Алекс Джонс потерял примерно 569 миллионов долларов.

Yep.

The price was under $5 at the time. https://t.co/NRDpxsjvnu — Max Keiser (@maxkeiser) March 10, 2021

Какой курс биткоинов сейчас

По состоянию на 10 марта 20:35 биткоин стоит 56 913 долларов. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.



Курс біткоина по состоянию на 10 марта / График Investing.com

Кто такой Алекс Джонс? Американский радиоведущий, продюсер и режиссер документальных фильмов. Ведет радиопередачу новостей "Шоу Алекса Джонса". Он является владельцем сайтов InfoWars.com, PrisonPlanet.com.

К слову, в январе программист из Сан-Франциско Стефан Томас потерял пароль от электронного кошелька, где хранил 7 002 биткоинов. К тому времени их стоимость составляла примерно 220 миллионов долларов.