Наверное каждый человек в мире задумывается о том, как зарабатывать больше. Отличным способом увеличить свой доход являются инвестиции на финансовом рынке. Какие книги помогут стать успешным инвестором – читайте далее.

Инвестиции на финансовом рынке являются одни из лучших способов преувеличения вашего дохода. Для тех, кто задумывался о начале своей инвестиционной карьеры, крайне полезным может быть опыт тех людей, которые преуспели в этой сфере.

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Чтобы окунуться в мир финансов, лучше всего подойдут книги про финансовые рынки, написанные самими известными мировыми инвесторами. Специально для тех, кто хочет преуспеть на финансовых рынках мы подготовили топ-5 книг, которые стоит изучить каждому инвестору.

Бенджамин Грэм, "Разумный инвестор"

Эта книга была опубликована еще в далеком 1949 году, но до сих пор остается актуальной. В ней собрана информация о том, как стоит выбирать активы для инвестиций, чем отличается инвестор от спекулянта, дается само понятие трейдинга: активного и пассивного.

Автор этой книги был преподавателем у всемирно известного инвестора и миллиардера Уоррена Баффета, который очень высоко ценил как своего учителя, так и его научный труд. Сегодня книга по праву считается "настольной книгой" инвестора и обязательной к прочтению для всех инвесторов.

Бенджамин Грэм, "Разумный инвестор" / Фото BookInstein

Уоррен Баффетт, The Essays of Warren Buffett

Эту книгу написал всемирно известный Уоррен Баффет. К его мнению относительно инвестирования и финансовых рынках, без сомнения, стоит очень внимательно прислушаться, так как этот человек считается "гуру инвестиций". Он сколотил огромное состояние на торговле ценными бумагами и в кризисном 2020 году занимал, по версии журнала Forbes, четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира с состоянием 73,4 миллиарда долларов.

Уоррен Баффетт, The Essays of Warren Buffett / Фото Amazon

Эта книга представляет собой сборник эссе и писем Баффета, адресованный акционерам его компании Berkshire Hathaway, которые он отправлял им каждый год и делился в них результатами компании, а также давал прогнозы того, как будет развиваться ситуация на рынках в дальнейшем.

Джереми Миллер, "Правила инвестирования Уоррена Баффетта"

В этой книге 2016 года автор Джереми Миллер описывает свой взгляд на особенности подхода к инвестированию Уоррена Баффетта. В ней также есть письма Баффетта к акционерам с 1956 по 1970 год, но особую ценность представляет собой их финансовый анализ, который проводит сам Миллер.

Джереми Миллер, "Правила инвестирования Уоррена Баффетта" / Фото Yakaboo

Эта книга будет интересна как новичкам, которые еще не очень хорошо разбираются в теме финансовых рынков, так и опытным инвесторам, которые хотят углубить и расширить свои знания, так как в ней подробно прописаны критерии выбора ценных бумаг для инвестпортфеля.

Роберт Кийосаки, "Руководство богатого папы по инвестированию"

Знаменитый на весь мир инвестор Роберт Кийосаки пишет о том, чем отличается восприятие мира у богатого и бедного человека. На своем личном опыте он рассказывает о различных нюансах инвестирования и работы финансовых рынков, затрагивая также психологические, а порой и философские моменты.

Книга написана простым и понятным языком, поэтому вполне подходит для новичков, в ней много практических примеров и автобиографических моментов.



Роберт Кийосаки, "Руководство богатого папы по инвестированию" / Фото Yakaboo

Джон Богл, "Руководство разумного инвестора"

Автор этой книги Джон Богл известен на финансовых рынках как основатель индексного инвестирования. В своем труде он рассказывает читателям о том, почему инвестиции в индексы лучше, чем остальные варианты инвестирования. Эту книгу стоит прочитать каждому инвестору, который планирует преуспеть на финансовых рынках.



Джон Богл, "Руководство разумного инвестора" / Фото Bigl

Как начать инвестировать

Чтобы начать применять опыт и знания, которые есть в книгах успешных инвесторов, важно выбрать подходящую торговую платформу. Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club. Эта платформа предоставляет доступ к более чем 250 различных финансовых инструментов:

акциям;

индексам;

криптовалютам и валютам;

энергоносителям и другим активам.

Все что нужно сделать для начала инвестирования – открыть и пополнить счет в Libertex, выбрать подходящий вам финансовый инструмент, определиться с суммой и направлением вашей сделки. После этого вам останется только нажать кнопку "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, какую динамику вы ждете от выбранного актива. Все это можно сделать в режиме онлайн с помощью веб-приложения или приложений для телефонов с операционными системами iOS и Android.

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В Libertex есть встроенный инструментарий для технического анализа, а также лента новостей, которые позволят вам правильно спрогнозировать динамику котировок. Если вы не хотите проводить анализ рынка самостоятельно, вы можете обратиться к экспертам компании Forex Club. Специалисты с многолетним опытом успешных инвестиций помогут вам разобраться в тонкостях успешного инвестирования.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.