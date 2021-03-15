В останні роки технологія NFT спричинила справжній бум на ринку криптовалют і блокчейна. За її допомогою людина може продати будь-який цифровий об'єкт мистецтва за чималі гроші.

NFT користується популярністю серед музикантів, які продають нові альбоми, художників, які заробляють на цифрових картинах, та навіть користувачів твітера, які торгують дописами. Чому NFT стала такою популярною та як продати там свою творчість – читайте далі.

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Що таке NFT

NFT (non-fungible tokens, української невзаємозамінні токени) – це спеціальна категорія криптовалют, де кожна монетка є повністю унікальною. Тобто, ви не зможете обміняти одну на іншу, як, наприклад, купюру номіналом 50 гривень на таку ж саму купюру.

Вперше про NFT заговорили у 2017 році. Тоді проєкт Larva Labs запустив експеримент під назвою CryptoPunks. Для цього використали колекцію з 10 тисяч цифрових аватарів – графічних зображень різних осіб, кожне з яких було унікальним.



Цифрова робота художника Beeple у форматі NFT / Фото сайт аукціону Christie's

Водночас кожну аватарку прив'язали до фрагмента комп'ютерного коду в блокчейн-платформі Ethereum. Все для того, аби у зображеннях був унікальний токен, в якому, зокрема, зберігалася інформація про власника аватарки.

Виникає питання – в чому суть, якщо цю картинку можна завантажити в інтернеті, як і всі інші зображення? Єдиним офіційним власником буде саме той, чий Ethereum-гаманець зазначили у NFT до цієї картинці. До прикладу, славнозвісну картину "Дівчину з перлинною сережкою" теж може видрукувати будь-хто та повісити в себе вдома, але існує оригінал, який зберігається в музеї Мауріцхейс, і у неї є власник.

У NFT, як і в реальному житті, працює така концепція – чим популярнішим стає витвір мистецтва, тим вище може бути ціна на оригінал. Вона спрацювала і з 10 тисячами аватарок. Коли вони отримали своїх власників утворився вторинний ринок зображень: люди почали проводити аукціони і перепродувати аватари. Так, одну з картинок у 2017 році продали менше ніж за 0,01 ETH (1 долар), а вже вкінці 2020 року за неї віддали 4,9 ETH (2,9 тисячі доларів).

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Хто продає та купує творчість на NFT

У 2020 році NFT почав набирати оберти, обсяги його ринку тоді оцінили у 250 мільйонів доларів – це на 299% більше, ніж у 2019 році. Однак на початку 2021 року NFT спричинив справжній ажіотаж. Люди щомісяця почали активніше виставляти на продаж свої творіння.

До прикладу, на початку весни 2021 року на аукціоні за 228,69 Ethereum продали NFT-копію картини відомого вуличного художника Бенксі під назвою Morons, яку перед цим спалили.

Картину Бенксі спалили в прямому ефірі: дивіться відео

Водночас засновник Twitter Джек Дорсі вирішив виставити на продаж свій перший твіт. Підприємець пообіцяв пожертвувати всі гроші на благодійність.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Як купувати та продавати свої роботи у NFT

Насамперед у вас має бути гаманець з валютою ETH, на який необхідно закинути трохи грошей. Це допоможе зробити криптобіржа, яка обміняє звичайні гроші на криптовалюту. Гаманець з криптовалютою дозволить не лише купувати чужі роботи у вигляді NFT-токенів, але й дозволить виставити на продаж власну творчість – за кожну операцію в блокчейні Ethereum стягується невелика комісія.

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Rarible або OpenSea – маркетплейси мистецтва у вигляді NFT, які допоможуть токенізувати вам свою роботу. Зареєструватися і продати своє творіння на цих платформах може будь-хто.

Що можна продавати та купувати у NFT

На Rarible або OpenSea є розділи не лише з мистецтвом, але й з спортивними картками, доменними іменами та об'єктами для побудови власного віртуального світу (цифрові шматки землі, палаци і так далі).

Недоліки NFT

Проблемним моментом у NFT є те, що користувач може токенізувати чужу роботу та закріпити за собою статус власника. В момент створення NFT, на жаль, не перевіряється, кому належить робота.

"Вже існує багато шахрайських акаунтів, які намагаються заробити на ваших твітах/ творчості, і опублікувати їх у вигляді NFT. Це дуже страшно, і ми повинні зупинити поширення цього", – написав у твіттері глава європейської школи мистецтв Focal Point School Дерек Заброцький.