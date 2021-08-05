У легендарного футболиста Лионеля Месси появится уникальная NFT-коллекция: первое фото

Аргентинский футболист Лионель Месси уже давно завоевания звания легенды. Художник из Австралии Bosslogic решил отметить успехи Месси на поле.

Художник, настоящее имя которого Коде Абдо, воплотил свой замысел в жизнь благодаря современным технологиям. Художник ранее работал с такими компаниями, как Marvel и Disney.

Обратите внимание Спортивные страсти: как инвестировать в любовь к футболу

В честь Месси созда ли аутентичную NFT-коллекцию

NFT-коллекция от Bosslogic состоит из четырех произведений искусства. Сборник получил название "The Messiverse". Она станет доступной с 20 августа на блокчейн-платформе Ethernity Chain.

NFT Это современная технология, созданная с помощью блокчейну Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный виртуальный товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.

Интересно, что Месси не впервые появится "в форме" NFT. В июле компания Ethernity Chain обнародовала специальную коллекцию по случаю победы Аргентины в финале Копа Америка, в которую входило изображение 34-летнего футболиста с капитанской повязкой. Это первый титул с национальной сборной для Месси и первый для Аргентины за последние 57 лет. Блокчейн-платформа не первый раз использует этот способ, чтобы отметить успехи футболистов. В мае героем NFT стал легендарный Пеле.

Интересные новости рынка NFT: