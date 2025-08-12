Что такое проба золота?

В чистом виде – 999 пробы – золото является мягким и хрупким металлом, который легко деформируется и плохо поддается обработке. Поэтому его не используют для изготовления украшений, пишет 24 Канал.

Чистое золото называют банковским и отливают в слитки. Его применяют в основном для формирования золото-валютных резервов и хранят в специальной упаковке, что защищает от повреждений.

Важно! Проба – это показатель содержания чистого золота в сплаве, выраженный в тысячных долях.

Чем выше проба, тем больше в изделии золота и выше его стоимость. Для ювелирных украшений чаще используют золото 585 пробы, которое сочетает привлекательный внешний вид с удобством в обработке.

Что такое желтое золото?

Чтобы золото стало более прочным и пригодным для изготовления изделий, к нему добавляют различные примеси. Желтый цвет достигается благодаря добавлению серебра и меди в разных пропорциях.

Интересно! Лимонный оттенок чаще встречается в золоте 750 пробы, где серебра больше, чем меди.

В изделиях 585 пробы соотношение меди примерно на 20% больше, чем серебра.

Что такое белое золото?

Белое золото получают путем добавления к золоту серебра, никеля, платины или палладия, что снижает интенсивность желтого цвета. Часто украшения из белого золота покрывают тонким слоем родия, что придает им серебристо-синий блеск.

Интересно! В зависимости от состава, необработанный сплав может иметь оттенок от стального серого до бледно-желтого.

Из-за использования платины или палладия изделия из белого золота нередко стоят дороже, чем аналогичные из желтого или красного.

Что такое красное золото?

Красный оттенок золоту придает медь, которая составляет около 25% сплава, тогда как остальные 75% приходится на золото. Такой состав делает металл особенно прочным.

Интересно! В отличие от желтого золота, которое может быть чистым, красное и белое всегда будут сплавами, поскольку их цвет достигается исключительно путем примесей других металлов.