Кто владеет самыми большими золотыми запасами

Крупнейшим владельцем золота в мире остаются Соединенные Штаты - их резервы превышают 8 100 тонн. На втором месте с большим отрывом – Германия. Далее следуют другие страны, обладающие значительными объемами драгоценного металла, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo Finance.

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ТОП-10 стран с наибольшими запасами золота в Украине золота:

  • Соединенные Штаты – 8 133,4 тонны;
  • Германия – 3 351,5 тонны;
  • Италия – 2 451,8 тонны;
  • Франция – 2 437 тонн;
  • Китай – 2 279,5 тонн;
  • Швейцария – 1 039,9 тонны;
  • Индия – 876,1 тонны;
  • Япония – 845,9 тонн;
  • Нидерланды – 612,4 тонны;
  • Польша – 448,2 тонны.

Страны с наибольшими закупками золота в четвертом квартале 2024 года:

  • Польша – 28,5 тонны;
  • Индия – 22,5 тонны;
  • Китай – 15,2 тонны:
  • Кыргызстан – 12,1 тонны;
  • Узбекистан – 8,7 тонны.

Зачем странам нужны золотые резервы

Хотя золотой стандарт больше не используется для обеспечения валют, центральные банки по-прежнему хранят золото. Оно помогает им управлять национальными валютами и поддерживать стабильность экономики, сдерживая инфляцию и снижая уровень безработицы.

Золото приносит центробанкам и другие преимущества:

  • Защита от инфляции. Поскольку предложение золота не может быть резко увеличено, оно служит естественным инструментом хеджирования инфляции;
  • Укрепление доверия. Наличие золотых резервов повышает международное доверие к финансовой и экономической политике страны;
  • Диверсификация от доллара США. Цена золота часто движется в противоположном направлении относительно доллара, обеспечивая таким образом диверсификацию активов;
  • Признанное средство сбережения. Золото имеет долгую историю как надежный способ сохранения стоимости.