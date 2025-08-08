Какие мировые цены на золото?

В пятницу, 8 августа, фьючерсы на золото достигли рекордного уровня после сообщения о том, что Вашингтон ввел пошлины на импорт 1-килограммовых золотых слитков. Это увеличило разрыв между ценами на нью-йоркские фьючерсы и спотовыми котировками, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп нанес новый торговый удар по Швейцарии: рынок золота лихорадит

Декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 0,7%, до 3 476,70 доллара за унцию. Спотовая цена золота снизилась на 0,3%, до 3 386,63 за унцию.

Интересно! С начала недели стоимость золота в слитках выросла на 0,7%.

Спред между фьючерсами и спотом превысил 100 долларов после введения США пошлин на ввоз 1-килограммовых золотых слитков.

Учитывая непредсказуемость торговой политики США сложно строить долгосрочные прогнозы, но если исходить из того, что тарифы сохранятся, можно ожидать роста спотовых цен, что сократит разрыв с фьючерсами,

– отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Швейцария остается крупнейшим мировым центром переработки золота и основным поставщиком этого металла в США. В четверг вступили в силу повышенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт из десятков стран.

Все события пока подтверждают, что лондонская спотовая цена является наиболее надежным индикатором реальной стоимости золота. С апреля цены держатся в диапазоне, и для изменения тренда нужен прорыв выше 3 450 за унцию,

– заявил руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Спотовая цена на серебро осталась на уровне 38,31 доллара за унцию, платина подешевела на 0,5% – до 1 326,91 доллара, а палладий снизился на 2,3% – до 1 124,93 доллара за унцию.

Какие цены на золото установил НБУ?

В пятницу, 8 августа, Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 457,11 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 443,74 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 412,54 гривны за грамм.

Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: