Какие мировые цены на золото?
В пятницу, 8 августа, фьючерсы на золото достигли рекордного уровня после сообщения о том, что Вашингтон ввел пошлины на импорт 1-килограммовых золотых слитков. Это увеличило разрыв между ценами на нью-йоркские фьючерсы и спотовыми котировками, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Трамп нанес новый торговый удар по Швейцарии: рынок золота лихорадит
Декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 0,7%, до 3 476,70 доллара за унцию. Спотовая цена золота снизилась на 0,3%, до 3 386,63 за унцию.
Интересно! С начала недели стоимость золота в слитках выросла на 0,7%.
Спред между фьючерсами и спотом превысил 100 долларов после введения США пошлин на ввоз 1-килограммовых золотых слитков.
Учитывая непредсказуемость торговой политики США сложно строить долгосрочные прогнозы, но если исходить из того, что тарифы сохранятся, можно ожидать роста спотовых цен, что сократит разрыв с фьючерсами,
– отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.
Швейцария остается крупнейшим мировым центром переработки золота и основным поставщиком этого металла в США. В четверг вступили в силу повышенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт из десятков стран.
Все события пока подтверждают, что лондонская спотовая цена является наиболее надежным индикатором реальной стоимости золота. С апреля цены держатся в диапазоне, и для изменения тренда нужен прорыв выше 3 450 за унцию,
– заявил руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.
Спотовая цена на серебро осталась на уровне 38,31 доллара за унцию, платина подешевела на 0,5% – до 1 326,91 доллара, а палладий снизился на 2,3% – до 1 124,93 доллара за унцию.
Какие цены на золото установил НБУ?
В пятницу, 8 августа, Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:
- Банковский металл: 4 457,11 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 443,74 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 412,54 гривны за грамм.
Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?
Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1 799 гривен за грамм;
- 500 проба: 2465 гривен за грамм;
- 583 проба: 2 844,60 гривны за грамм;
- 585 проба: 2 850,40 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 678,40 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 342,40 гривны за грамм;
- 916 проба: 4 409,60 гривны за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 800 гривен за грамм.