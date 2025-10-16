Как подорожало золото?

За нынешнюю сессию золото выросло на 0,7%. Этот металл, по состоянию на 12 дня, составлял – 4 235,41 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Максимум за сессию составил – 4 243 доллара.

С начала года этот металл вырос в цене на 61%. Сейчас его подорожанию способствовали следующие факторы:

напряжение между США и Китаем;

ожидания снижения ставок ФРС (в октябре ожидается их понижение на 25 базисных пунктов);

геополитическая напряженность;

слабый доллар;

активность центробанков (они скупают золото, как безопасный актив);

шатдаун в США (двухнедельная приостановка работы правительства уже привела к убыткам – 15 миллиардов долларов в неделю).

Чтобы достичь отметки 5 000 долларов в 2026 году, рынку, вероятно, понадобится стабильный физический спрос,

– отметил руководитель отдела стратегии золотых металлов State Street Investment Management Аакаш Доши.

Что происходит с ценами на драгоценные металлы?

Спотовая стоимость серебра упала на 0,4%. Цена достигла – 52,88 доллара за унцию. Заметим, что во вторник был установлен рекордный максимум – 53,60 доллара за унцию.

Подорожала и платина. Она выросла в цене на 0,9% и достигла – 1 669,60 долларов.

Палладий подорожал несколько меньше – на 0,3%. Его цена за унцию составила – 1 540,25 доллара.

Важно! Закупочная цена за унцию НБУ сегодня выросла до 5 580,73 гривны за грамм.