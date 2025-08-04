Какими будут цены на золото?

По мнению аналитиков в течение следующих трех месяцев золото будет торговаться в диапазоне от 3 300 до 3 600 долларов за унцию. Это объясняется, в частности, тем, что средний уровень новых импортных пошлин в США превышает ожидаемые 15%.

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Такой прогноз цен на золото противоречит июньскому отчету Citigroup, когда банк предполагал, что в ближайшие кварталы цена золота опустится ниже 3 тысяч долларов за унцию.

Рынок обеспокоен угрозой рецессии в США, поскольку высокие процентные ставки сохраняются уже три года, и инвесторы покупают золото как защиту от рисков снижения. За последние шесть месяцев эти опасения только усилились на фоне масштабной – крупнейшей за столетие – программы президента Трампа по введению торговых пошлин,

– отметили в Citigroup.

После стремительного роста в начале года и достижения рекордного максимума выше 3 500 долларов за унцию в апреле, в последние месяцы золото находилось в фазе консолидации: рынок выжидал появления нового драйвера для движения цены.

Примечательно! Изменение прогноза Citigroup совпало с более оптимистичными оценками других аналитиков, включая экспертов Goldman Sachs Group и Fidelity International.

Аналитики также подчеркнули, что их предыдущий краткосрочный диапазон для цены – 3 150–3 500 долларов за унцию – оказался точным, что подтверждается консолидацией в последние месяцы.