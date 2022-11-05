Последние новости о ценах на нефть
Торги в пятницу, 4 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 98,64 доллара. С начала сессии котировки этой марки взлетели сразу на 4,19%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 3,97 доллара.
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Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 92,60 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене на 5,02%. По сравнению с предыдущим торговым днем подорожание сырья составляет 4,43 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 98,71 доллара за баррель (+ 4,04 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 92,61 доллара за баррель (+ 4,64 доллара).
Факторы влияния на рынке нефти
В этот день нефть резко выросла в цене из-за неуверенности в дальнейшей монетарной политике Федерального резерва. Цены на сырье также поддержали, по данным издания Reuters, следующие факторы:
- Ожидание, что Китай может немного ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Соответственно, после этого вырастет спрос на черное золото, поскольку Поднебесная – это один из крупнейших импортеров в мире, а также вторая по величине экономика мира.
- Приближающееся эмбарго на российскую нефть, которое должно вступить в действие в декабре 2022 года, что потенциально может привести к сокращению объемов предложения.
Прогнозы от экспертов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.