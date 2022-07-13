Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев во время брифинга для Media Center Ukraine сообщил, что из-за вероятного достаточно существенного роста цен на нефть россия заработает значительно больше доходов в рамках сезона 2022 – 2023 годов благодаря собственному экспорту, информирует 24 канал.

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Эмбарго на нефть из россии

Рябцев добавил, что федеральный бюджет государства-агрессора не пострадает, ведь соответствующие расчеты проводились исходя из средней цены главной марки нефти в россии Urals на уровне 44,2 доллара за баррель. На момент создания этого материала стоимость этой нефти колеблется на уровне 77,92 доллара за баррель, согласно данным Investing.com.

Важно! Эксперт подчеркнул, что это кратковременный эффект. Несмотря на то, что в этом и в следующем годах официальная Москва может рассчитывать на большие потоки средств, чем планировала, ситуация дальше изменится.

Дело в том, что доходы россии после этого будут сокращаться, ведь страна сможет направить на альтернативные рынки только четвертую часть экспорта, который подпадает под запрет. Речь идет о Китае и Индии, которые сейчас активно покупают нефть из россии, но с существенной скидкой. Также сюда можно добавить другие страны из Азии и Африки.

Такая ситуация приведет к тому, что россия будет вынуждена снизить объемы добычи нефти на своей территории. Одна из ключевых причин – государство-агрессор не имеет достаточных мощностей для хранения и переработки сырья. Рябцев подчеркнул, что уже в 2023 году этот показатель может упасть на 20 – 25% по сравнению с 2021 годом.

Реакция россии и теневой рынок

При этом экспортируемые товары также нельзя будет потреблять в россии, ведь 75% – это сырье или продукты первичной перегонки. И это приведет к тому, что уменьшатся и объемы переработки нефтяного сырья в россии опять же на 20 – 25%.

– объяснил эксперт.

В ответ Москва будет готова предлагать свое сырье со скидкой на уровне 30 – 40% по отношению к эталонной марке Brent с целью увеличения спроса на альтернативных рынках. Кроме того, россия будет готова отвечать за поставки в конкретный порт. По состоянию на 13 июля 2022 года нефть Brent торгуется по цене на уровне 99,39 доллара за баррель, согласно Bloomberg.

Что касается теневых схем с попыткой получить российскую нефть, то, по мнению эксперта, это будут единичные случаи и не с такими масштабами, о которых иногда сообщают иностранные СМИ. Главные причины:

покупатели могут попасть во вторичные санкции;

репутационные потери.

Варианты выхода из ситуации

Геннадий Рябцев подчеркнул, что потери от введения эмбарго на нефть не будут столь мощные для бюджета, чтобы помешать россии финансировать полномасштабную войну против Украины.

Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему как для Украины, так и для ее союзников есть несколько вариантов. Прежде всего, речь идет об установлении ценового потолка для российской нефти, а второе – не допустить реэкспорта в США и Европу сырья от государства-агрессора через Азию и Африку.

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Факторы влияния на динамику рынка

Эксперт по энергетике также заявил, что на сегодняшний день нет существенных проблем по привлечению дополнительных объемов нефти на рынок. По его словам, высокие котировки на черное золото выгодны государствам-экспортерам, поэтому они не слишком спешат увеличивать объемы добычи. Речь идет об ОПЕК и ОПЕК+. Кроме того, он добавил, что США могут существенно нарастить свою работу в этом секторе. Этого пока этого не фиксировали.

Кроме того, Рябцев подчеркнул, что на ситуацию влияют и большая доля заявлений, например финансовых промышленных групп и транснациональных корпораций относительно вероятности подорожания нефти до 380 и более долларов за баррель в случае прекращения экспорта своих энергоносителей россией. Аналогично влияет на цены и фактор спекуляций.

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