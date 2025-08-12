Почему возник дефицит меди?

По оценкам аналитиков, устойчивый рост спроса со стороны центров обработки данных может ускорить формирование дефицита меди на мировом рынке во второй половине текущего десятилетия. К 2035 году нехватка металла, как ожидается, может достичь 6 миллионов тонн, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, для строительства центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом, нужно больше меди. Поставки этого металла – ключевого компонента для сантехнических систем, силовых кабелей, электромобилей и других отраслей – ограничены из-за многолетней нехватки инвестиций.

Расширение мощностей ИИ усиливает давление на и без того напряженный рынок. Хотя потребление меди в таких сферах, как передача электроэнергии и ветроэнергетика, к 2035 году почти удвоится, предложение растет значительно медленнее,

– заявили аналитики BloombergNEF.

По прогнозам, спрос на медь со стороны новых центров обработки данных в течение следующего десятилетия в среднем составит около 400 тысяч тонн в год, а в 2028 году достигнет пика – 572 тысяч тонн.

В целом, за десять лет совокупное потребление меди в таких центрах, как ожидается, превысит 4,3 миллиона тонн, а мировое производство к 2035 году может достичь около 29 миллионов тонн, что на 6 млн тонн меньше предполагаемого спроса.

Какими будут цены на медь?

Согласно отчету, медь может составлять около 6% капитальных затрат при строительстве центров обработки данных. Цена этого важного цветного металла, по прогнозам специалистов, к 2028 году может достичь пикового значения – 13 500 долларов за тонну.