Останні новини про ціни на нафту

Торги у п'ятницю, 4 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 98,64 долара. З початку сесії котирування цієї марки злетіли відразу на 4,19%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 3,97 долара.

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Паралельно контракти на американську нафту – West Texas Intermediate – коштують 92,60 долара за барель. Від початку торгів ця марка виросла в ціні на 5,02%. Порівняно з попереднім торговим днем, подорожчання сировини становить 4,43 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 98,71 долара за барель (+ 4,04 долара);

за барель (+ 4,04 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 92,61 долара за барель (+ 4,64 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Цього дня нафта різко зросла в ціні через непевність щодо подальшої монетарної політики Федерального резерву. Ціни на сировину також підтримали, за даними видання Reuters, такі фактори:

Очікування, що Китай може трохи послабити деякі обмеження, які запровадили для боротьби з коронавірусом. Відповідно після цього зросте попит на чорне золото, оскільки Піднебесна – це один із найбільших імпортерів у світі, а також друга за величиною економіка світу.

також друга за величиною економіка світу. Наближення ембарго на російську нафту, яке має вступити в дію в грудні 2022 року, що потенційно може призвести до скорочення обсягів пропозиції.

Прогнози від експертів: