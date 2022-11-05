Останні новини про ціни на нафту
Торги у п'ятницю, 4 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 98,64 долара. З початку сесії котирування цієї марки злетіли відразу на 4,19%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 3,97 долара.
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Паралельно контракти на американську нафту – West Texas Intermediate – коштують 92,60 долара за барель. Від початку торгів ця марка виросла в ціні на 5,02%. Порівняно з попереднім торговим днем, подорожчання сировини становить 4,43 долара.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 98,71 долара за барель (+ 4,04 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 92,61 долара за барель (+ 4,64 долара).
Фактори впливу на ринку нафти
Цього дня нафта різко зросла в ціні через непевність щодо подальшої монетарної політики Федерального резерву. Ціни на сировину також підтримали, за даними видання Reuters, такі фактори:
- Очікування, що Китай може трохи послабити деякі обмеження, які запровадили для боротьби з коронавірусом. Відповідно після цього зросте попит на чорне золото, оскільки Піднебесна – це один із найбільших імпортерів у світі, а також друга за величиною економіка світу.
- Наближення ембарго на російську нафту, яке має вступити в дію в грудні 2022 року, що потенційно може призвести до скорочення обсягів пропозиції.
Прогнози від експертів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.