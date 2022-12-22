На рынке нефти обычно выделяют две главные марки. – Brent и WTI. Поэтому в материале канала 24 именно эти бренды будут занимать важное место. В клуб важных игроков также входят Международное энергетическое агентство, ОПЕК+ и Саудовская Аравия, США, и, к сожалению, Россия.

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Главные вызовы в начале 2022 года

В январе внимание мира было сосредоточено на восстановлении мира и ряде важных механизмов после двух лет глобальной пандемии Среди них аспекты, связанные с логистикой, объемами добычи и импорта нефти. Также в фокусе были такие вопросы, как:

Инфляция;

Деятельность центробанков;

Возобновление экономической активности на глобальном уровне;

Прогнозы по поводу начала потенциальной рецессии.

Однако уже 24 февраля ситуация кардинально поменялась. Все вышеперечисленные вопросы отнюдь не утратили свою актуальность, но на мировой арене возник в разы более мощный вызов – полномасштабная война России против Украины.

Первый шок после полномасштабного нападения России на Украину

В результате мир столкнулся с масштабной волной беженцев, разрушением или повреждением многих логистических цепочек, вызовом для мировой безопасности и финансовой стабильности. Реакция большой части мирового сообщества была однозначна – осуждение государства-агрессора и поддержка официального Киева на разных уровнях. В частности, речь идет о мощной и беспрецедентной санкционной политике против Москвы:

Прямо с развитием кампании с санкциями это непосредственно коснулось сырьевого рынка;

Это касается и нефти, и газа, которые Россия годами использовала, например, как метод шантажа и влияния на другие страны, регионы.

Плюс агрессия России привела к стремительному росту цен на нефть. Например, стоимость марки Brent в начале марта 2022 года взлетела почти до 130 долларов за баррель, согласно данным Yahoo! Finance.

Более того, цена оставалась на достаточно высоком уровне по меньшей мере до конца июня 2022 года. Аналогичную динамику продемонстрировала и американская нефть West Texas Intermediate, которая тоже достигла пика за год в начале марта с ценой на уровне 123,70 доллара за баррель, информирует Yahoo! Finance.

Влияние ОПЕК+ и США

Весной 2020 года из-за стремительного падения цен на нефть на фоне глобальной пандемии все страны-члены ОПЕК+ приняли совместное решение о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей нефти в день.

После определенной стабилизации ситуации в мире в нефтяном картеле было решено ежемесячно увеличивать добыча черного золота на 400 тысяч баррелей в день. Таким образом, ОПЕК+ рассчитывает выйти из своих обязательств до конца сентября 2022 года. В январе и марте В текущем году блок обсуждал возможность внесения изменений в этот план, но соответствующие решения не принимались.

Что такое ОПЕК и ОПЕК+ ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.



Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Однако уже в октябре государства, являющиеся основными экспортерами черного золота, согласовали сократить объемы добычи нефти на 2 миллиона баррелей на сутки. Это решение было принято, несмотря на давление со стороны США, ведь это произошло накануне крайне важных промежуточных выборов в стране. На сторону официального Вашингтона стали другие страны Запада.

Главные изменения на рынке нефти за 2022 год / Фото Getty Images

Интересно, что предложение по уменьшению объемов добычи нефти. активно поддерживали Саудовскую Аравию и Россию. С целью стабилизации ситуации на рынке нефти официальный Вашингтон принимал решение об высвобождении запасов сырья из стратегического резерва.

Добавим, что для первой экономики мира вопрос цен на черное золото всегда актуален, поскольку оказывает непосредственное влияние на стоимость горючего в стране. Кроме того, в 2022 году дополнительным факторам стала рекордная более чем за 40 лет в стране инфляция

Нефтяные санкции против России

Крайне важную роль для рынка нефти сыграли санкции против России в этом секторе, которые начали действовать только в начале декабря 2022 года. Речь идет об эмбарго на российскую нефть от ЕС, транспортируемой морским путем, а также установление ценового потолка для продажи этого сырья третьим странам. Речь идет о цене на уровне 60 долларов за баррель.

Не все страны решили отказаться от российского черного золота. Дело в том, что Китай и Индия встали на сторону государства-агрессора в этом вопросе. Они увеличили объем импорта сырья из России. Но есть существенный плюс – официальная Москва продает нефть с серьезными скидками, чтобы быть конкурентной, особенно после начала действия вышеупомянутых санкций.

В частности, последний в рамках последнего транша нефти в Индию, Россия вышла в ноль или даже в минус. Однако именно в этом регионе Кремль делает ставку в контексте изменения рынков сбыта. До 2022 года и полномасштабного нападения на Украину именно Европа была главным рынком для России.

Напомним, что для России доходы от продажи сырьевых товаров – газа и нефти – существенно зависит бюджет государства-агрессора. Уже фиксируют первые позитивные для Украины и мира последствия санкционных ограничений. В то же время, мир и Украина внимательно следят за развитием ситуации на рынке нефти и влияние на него государства-агрессора – России.

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Прогнозы от экспертов на 2023 год:

В Citigroup считают, если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться в цене вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году;

Эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель;

В середине декабря в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве заявили, что ожидают в следующем году возобновление спроса на сырье.

Все же следует добавить, что цены на нефть будут зависеть от того, наступит ли глобальная рецессия и как она будет развиваться. Дело в том, что в условиях кризиса спрос на сырье будет сокращаться и толкать цены вниз.