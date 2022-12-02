В связи с этим владельцы танкеров, которые все еще готовы заниматься перевозкой российской нефти, повышают цены. В частности они пытаются увеличить плату за риск.

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В мире растет стоимость морских перевозок для нефти из России

Согласно данным от судебных брокеров, сейчас цены на транспортировку российской нефти из портов Балтийского моря в Индию после 5 декабря 2022 года обсуждают в диапазоне от 15 до 20 миллионов долларов. До этого стоимость этой услуги выросла с 9 до 11,5 миллионов долларов.

Напомним, что в следующий понедельник начнет действовать эмбарго на российскую нефть. Прежде всего, это касается перевозки сырья морским путем. В то же время, это не единственная причина, которая влияет на цену в секторе. Выделяют еще следующие факторы:

Меньшее количество доступных судов;

Изменение маршрутов транспортировки из традиционной Европы в страны Азии и Ближнего Востока;

Кроме того, увеличение затрат на процесс транспортировки влияет на стоимость известнейшей марки российской нефти в портах. Речь идет об Urals. Ведь игроки, которые готовы и дальше заниматься этим сырьем, уверяют, что конечная цена не смотря ни на что будет составлять конкуренцию на рынке. На момент создания этого материала, рыночная стоимость барреля нефти Urals составляет 58,38 доллара, согласно данным OilPrice.

Дальше – больше! Такая динамика способствует переходу к печально известному "темному флоту" или танкерам, владельцы которых неизвестны. Они готовы продолжать перевозить российское сырье и угроза санкций для них не является фактором. В общем, речь идет о флоте из старых судов, владельцы которых знают как работать с подсанкционными режимами.

Например, можно упомянуть об Иране. До полномасштабной агрессии России против Украины именно эта страна занимала первое место по количеству санкционных ограничений. Теперь лидером является Россия.

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