Индийское правительство якобы призвало государственные нефтяные компании увеличить объемы приобретения нефти из России. Дело в том, что государство-агрессор сейчас предлагает свое сырье со скидкой. Об этом сообщают представители индустрии. Таким образом, Индия укрепляет коммерческие отношения с Россией, тогда как Запад ужесточает санкции против Москвы.

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Как Индия помогает России

Страны Запада пытаются помешать России использовать экспорт запасов нефти и газа для финансирования неоправданной войны в Украине. Однако выход на рынок Индии как мощного покупателя российской нефти потенциально может снизить остроту санкций.

Кроме того, некоторые страны, включая Турцию и Китай, тоже решили увеличить объемы импорта черного золота из государства-агрессора. Но экспорт России остается на довоенном уровне.

Главы нефтяных компаний в Индии рассказали, что в последние недели правительство все больше настаивает на том, чтобы они нашли способ продолжать покупать российскую нефть и использовать скидку, предлагаемую государством-агрессором. В частности, государственная корпорация Indian Oil ведет переговоры с "Роснефтью" по дополнительным контрактам на поставку сырья.

Комментарий властей Индии

Представитель индийского правительства заявил, что они не давали таких указаний компаниям относительно нефти из России. Кроме того, он заявил, что российское сырье не под санкциями, а многие страны продолжают торговать с государством-агрессором.

Мы не вмешиваемся и не даем указаний компаниям по поводу их коммерческих сделок. Наша работа формировать политику, а не указывать компаниям, что покупать, а что – нет,

– говорится в заявлении.

Индия и российская нефть

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия увеличила импорт нефти с территории агрессора более чем в 25 раз. В июне азиатская страна покупала в среднем 1 миллион баррелей нефти в сутки. Для сравнения, в феврале этот показатель был равен 30 тысячам баррелей нефти.

Следовательно, объем импорта Индии равняется более четверти того, что покупала Европа, по данным Международного энергетического агентства. Решение Индии носит абсолютно коммерческий характер. Стоимость российской нефти обрушилась после нападения на Украину. В частности, эталонная марка нефти государства-агрессора – Urals – подавалась на 37 долларов ниже нефти Brent.

К теме! На момент создания этого материала стоимость нефти Urals колеблется на уровне долларов 89,63 доллара. за баррель, сообщает портал Investing.com. В то время как Brent и WTI продаются по цене 111,43 и 105,95 доллара за баррель нефть соответственно, согласно Bloomberg.

Покупка нефти со скидкой имеет мощный макроэкономический положительный эффект для Индии. Страна не производит достаточное количество собственной энергии для удовлетворения внутреннего спроса. Кроме того, как и большинство стран в мире власти Индии пытаются не допустить того, чтобы рост цен на топливо не подпитывал инфляцию, которая и так набирает обороты.

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