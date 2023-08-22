Даже после того, как стоимость самой популярной марки российской нефти – Urals – пересекла отметку в 60 долларов за баррель. Это предельный предел, который установили страны G7.

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Проблемы с нефтяными санкциями против России

Однако западные компании продолжают предоставлять услуги по транспортировке российской нефти. В частности, речь идет о страховании судов, что имеет критически важное значение для этой деятельности. Большинство компаний, работающих в этом секторе, зарегистрированы в Великобритании.

Согласно последним данным, в июле примерно 40% судов, транспортировавшие нефть из портов в России, принадлежали компаниям из стран, поддерживающих нефтяные санкции против официальной Москвы. В целом следует добавить, что в последние недели фиксируют уменьшение количества судов со страховкой от членов Международной группы P&I Clubs, функционирующей в Лондоне.

Этот показатель сократился с почти 60% мероприятий в российские порты почти до 45%. Напомним, стоимость нефти Urals начала пересекать предельную цену примерно в конце июля 2023 года. На момент создания этого материала стоимость нефти Urals колеблется на уровне 69,70 доллара за баррель, по данным Oil Price. В то же время добавим, что Китай увеличил импорт нефти с подсанкционного Ирана до рекордного уровня. Одна из ключевых причин – большие скидки.

К теме! После роста стоимости российской нефти выше 60 долларов за баррель, количество западных судов, направляющихся в российские порты, несколько уменьшилось. Но они все еще остаются важнейшим элементом для морского снабжения черного золота.

Дело в том, что эти компании вправе перевозить российское сырье, но есть одно условие – цена обязательно должна быть ниже 60 долларов за баррель. Однако по факту им достаточно получить документ, что этот груз приобрели с учетом предельной цены, установленной странами G7.

Дальше – больше! До сих пор остается неясная процедура дополнительной проверки грузов со стороны владельцев судов и страховых компаний. Еще один вопрос – почему они продолжают предоставлять эти услуги.

В Bloomberg подчеркнули, что они неоднократно отмечали, что не всегда можно знать, по какой цене приобрели конкретный груз. Ведь стоимость долгосрочных контрактов довольно часто отличается от краткосрочных цен на рынке.

Отметим, что украинский экономист Борис Кушнирук считает, что политика Запада направлена на то, чтобы не создавать проблем себе, но при этом усложнить условия для России. По его словам, в таких реалиях не стоит ожидать того, что у G7 пересмотрят ценовой потолок в пользу его снижения.