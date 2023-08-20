Сегодня Китай – это крупнейший импортер нефти в мире. Поэтому практически любые изменения в этой стране влияют на рынок нефти и стоимость сырья.

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Китай покупает больше нефти у Ирана

Согласно данным от компании Kpler, в целом за август Китай имеет целью получить от Ирана ориентировочно. 1,5 миллиона баррелей нефти в день. Что существенно больше объемов, которые фиксировали в течение 7 месяцев 2023 года. Тогда объемы китайского импорта из Ирана оценивали в 917 тысяч баррелей. в день.

Эксперты из Kpler добавили, что это самый высокий показатель с 2013 года. Одно из важных преимуществ нефти из Ирана – скидка в 10 долларов от цены марки Brent. Следовательно, Иран выигрывает конкуренцию даже в России, ведь стоимость энергоресурсов от последней существенно выше.

Сообщают, что цена самой известной российской марки нефти. – Urals – в западных портах колеблется на уровне 70 долларов за баррель. Это примерно на 15 долларов меньше, если сравнивать с ценой Brent. Однако реальная скидка от России значительно меньше, ведь в цену нефти для покупателей сразу закладывают расходы по транспортировке и страхованию.