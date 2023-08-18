В эксклюзивном комментарии для 24 Канала украинский экономист Борис Кушнирук объяснил, реально ли это в современных реалиях. Следует добавить, что доходы от экспорта нефти и газа имеют критически важное значение для бюджета России.

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Стоит ли ждать снижения ценового потолка

Борис Кушнирук считает, что не стоит рассчитывать на пересмотр предела для российской нефти в сторону снижения. По его словам, политика Запада состоит в том, чтобы создавать России проблемы, не создавая проблем себе.

Любое усиление санкционного режима по нефти создает потенциальные риски для самих западных исполнителей. В частности, это увеличивает волатильность на рынке энергоресурсов.

Они полагают, что это работает. И оно действительно работает. Реальные доходы российского бюджета сокращаются. Соответственно, сейчас они не видят смысла какие-то шаги делать только потому, что так хочется украинцам,

– добавил экономист.

Напомним, что страны G7 установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это ограничение вступило в силу 5 декабря 2022 года. В феврале начала действовать предельная цена на нефтепродукты из России.

Что такое волатильность Это показатель, характеризующий тенденции изменения рыночных цен и доходов в течение определенного промежутка времени.

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