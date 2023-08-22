Навіть після того, як вартість найпопулярнішої марки російської нафти – Urals – перетнула позначку у 60 доларів за барель. Це гранична межа, яку встановили країни G7.

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Проблеми із нафтовими санкціями проти Росії

Проте західні компанії продовжують надавати послуги для транспортування російської нафти. Зокрема, йдеться про страхування суден, що має критично важливе значення для цієї діяльності. Більшість компанії, які працюють у цьому секторі, зареєстровані у Великій Британії.

Згідно з останніми даними, у липні приблизно 40% суден, які транспортували нафту з портів у Росії, належали компаніям з країн, які підтримують нафтові санкції проти офіційної Москви. Загалом варто додати, що в останні тижні фіксують зменшення кількості суден зі страховкою від членів Міжнародної групи P&I Clubs, яка функціонує в Лондоні.

Цей показник скоротився з майже 60% заходів у російські порти до майже 45%. Нагадаємо, що вартість нафти Urals почала перетинати граничну ціну приблизно у кінці липня 2023 року. На момент створення цього матеріалу, вартість нафти Urals коливається на рівні 69,70 долара за барель, за даними Oil Price. Водночас додамо, що Китай збільшив імпорт нафти з підсанкційного Ірану до рекордного рівня. Одна з ключових причин – більші знижки.

До теми! Після зростання вартості російської нафти вище 60 доларів за барель, кількість західних суден, які прямують до російських портів дещо зменшилася. Але вони все ще залишаються важливим елементом для морського постачання чорного золота.

Річ у тому, що ці компанії мають право перевозити російську сировину, але є одна умова – ціна обов'язково має бути нижче 60 доларів за барель. Проте за фактом їм достатньо отримати документ, що цей вантаж придбали з врахуванням граничної ціни, яку встановили країни G7.

Далі – більше! Досі залишається незрозумілим процедура додаткової перевірки вантажів зі сторони власників суден та страхових компаній. Ще одне питання – чому вони продовжують надавати ці послуги.

У Bloomberg наголосили, що вони неодноразово наголошували, що не завжди можна знати, за якою ціною придбали конкретний вантаж. Адже вартість довгострокових контрактів досить часто відрізняється від короткострокових цін на ринку.

Наголосимо, що український економіст Борис Кушнірук вважає, що політика Заходу наразі спрямована на те, щоб не створювати проблем собі, але при цьому ускладнити умови для Росії. За його словами, у таких реаліях не варто очікувати на те, що у G7 переглянуть цінову стелю на користь її зниження.