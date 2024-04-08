Золото установило новый ценовой рекорд
Во время торгов в понедельник, 8 апреля, стоимость золота выросла до 2372,5 доллара за унцию. Это пиковый уровень за последние 52 недели и новый исторический максимум для драгоценного металла, согласно данным MarketWatch.
Обратите внимание Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем
В целом золото демонстрирует положительную тенденцию на рынке с начала 2024 года:
- С января драгоценный металл вырос в цене на 13,01%;
- За три месяца золото прибавило в цене более 15%;
- За месяц золото подорожало почти на 7%;
- Рост за 5 дней составляет чуть более 3%.
Напомним, что предыдущий исторический максимум золото зафиксировало 1 апреля 2024 года. Тогда цена драгоценного металла выросла до 2265,73 доллара за унцию.