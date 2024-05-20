Напомним, что предыдущий исторический рекорд золото установило в апреле 2024 года. Однако после драгоценный металл оказался под серьезным давлением.

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Золото установило новый рекорд

На рынке зафиксировали рост стоимости золота на 1,4%. Таким образом, цена драгоценного металла 2450,07 доллара за унцию. Золото зафиксировало новый исторический максимум, поскольку на последних сессиях трейдеры усиливали ставки на то, что Федеральная резервная система США сможет снизить ставку уже в сентябре.

К тому же на прошлой неделе американский доллар подешевел, тогда как государственные облигации подорожали после публикации данных по инфляции в США за апрель. Цены в стране снизились больше, чем ожидали. Такая динамика поддержала драгоценный металл, цена которого выражена в долларах.

Еще один фактор влияния – неопределенность ситуации в Иране. Напомним, что внимание мира сейчас приковано к падению самолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Это привело к усилению роста геополитических рисков на Ближнем Востоке. Эксперт добавил, что, бесспорно, существует элемент слишком быстрых выводов, ведь информации о ситуации достаточно мало.

На момент создания этого материала, стоимость золота колеблется на уровне 2440 долларов за унцию. Металл демонстрирует положительную динамику на рынке, согласно данным Markets Insider. С начала 2024 года золото выросло в цене более чем на 18%.