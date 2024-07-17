Сначала новый рекорд зафиксировали на рынке во время торгов 16 июля. Золото подорожало до 2465 долларов за унцию, выросши на 1,77%. Во время торгов в среду, 17 июля, стоимость золота выросла до 2473 долларов за унцию, согласно данным CNBC.

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Главные факторы влияния для золота

Согласно данным The Financial Times, потенциальный второй срок Трампа на посту президента США – это главным попутный ветер для золота. Добавляют, что металл может показаться более привлекательным на фоне тарифной и налоговой политики Трампа, которая может привести к росту инфляции и углублению бюджетного дефицита.

К теме! До этого последний рекорд для золота зафиксировали в мае 2024 года. Тогда цена остановилась на уровне 2450 долларов за унцию.

Эксперты из UBS добавили, что политическая неопределенность, которая будет присутствовать в ближайшем будущем, может вызвать рыночные колебания, которые сделают золото более привлекательным, усиливая его роль как актива-гавани.

Кроме того, в JPMorgan считают, что золото подорожало из-за усиления уверенности, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки. Стоимость драгоценного металла, как правило, растет с падением ставок.