Цены на золото могут установить новый рекорд

Стратеги Bank of America заявили, что привлекательность золота на рынке растет, поскольку другие активы-"гавани" сталкиваются с нарастающими рисками,. По их словам, драгоценный металл остается последним безопасным активом с учетом текущей ситуации в мире, пишет Markets Insider.

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В связи с этим трейдеры, центральные банки увеличивать свои доли в золоте. Напомним, что центральные банки в последние годы активно скупали золото на рынке. Всемирный золотой совет даже обнародовал десятку мировых центральных банков, которые владеют наибольшими запасами драгоценного металла.

Более того, в Bank of America считают, что до конца следующего года драгоценный металл может пересечь еще одну важную психологическую отметку на рынке. Речь идет о цене на уровне 3 тысячи долларов за унцию. Добавим, что во второй половине октября цена на золото впервые в истории составляла более 2700 долларов за унцию.

На момент создания этого материала, стоимость золота колеблется на уровне 2741 доллар за унцию. С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на 32%, информирует Market Watch.