Золото или серебро: сколько надо отдать за грамм каждого драгоценного металла
- Цена золота в Украине в 2025 году достигла 4 569,61 гривны за грамм, тогда как серебро стоит лишь 53,39 гривны за грамм по данным НБУ.
- За тройскую унцию золота обойдется в 3 508 долларов, а килограмм будет стоить тысячи долларов.
Стоимость золота и серебра бьет рекорды в 2025 году. При этом золото будет стоить больше – где-то 4,5 тысячи гривен за грамм, а серебро обойдется в 53,4 гривны за грамм.
Сколько стоит грамм золота?
Сейчас цена золота за 1 грамм котируется на уровне чуть больше, чем 97 евро. По официальному курсу НБУ, по состоянию на 2 сентября, в гривнах это 4 700 гривен, в соответствии с данными BullionByPost, передает 24 Канал.
А согласно данным НБУ, по состоянию на сентябрь, 1 грамм золота установлен на цене в 4 569,61 гривны. То есть 1 000 граммов будут стоить более 4,50 миллиона гривен.
Интересно! 22 апреля цена золота достигла исторического максимума, ведь стоимость за тройскую унцию составила 3 500 долларов, сообщалось на Лондонской фондовой бирже. А тройская унция – это около 31,1 грамма.
Какая цена за грамм серебра?
Зато стоимость серебра дешевле. Поэтому, за тройскую унцию нужно заплатить 35 евро, то есть почти 1 700 гривен за 31,1 грамма.
В НБУ цена за грамм серебра установлена на уровне 53,39 гривны. То есть за килограмм будет почти 53,40 тысячи гривен.
Заметьте! За платину и палладий нужно больше заплатить, чем за серебро. Цена установлена на уровне 1 847,02 гривны и 1 478,91 гривны за грамм соответственно.
Как менялась цена на золото и серебро?
- Серебро с 2011 года подорожало более чем на 40 долларов за унцию. А с начала 2025 года цена на драгоценный металл превысила 40%.
- зато стоимость золота выросла на 0,9%, по состоянию на 2 сентября. Таким образом, цена за унцию достигла уже 3 508 долларов. По состоянию на 2025 год золото уже подорожало на более чем 30%.
- Кроме того, желтое золото будет стоить дороже, чем красное золото. Все потому, что желтое золото имеет меньшее количество в сплаве меди.