Вартість золота та срібла б'є рекорди у 2025 році. Водночас золото коштуватиме більше – десь 4,5 тисячі гривень за грам, а срібло обійдеться в 53,4 гривні за грам.

Скільки коштує грам золота?

Наразі ціна золота за 1 грам котується на рівні трішки більше, ніж 97 євро. За офіційним курсом НБУ, станом на 2 вересня, в гривнях це 4 700 гривень, відповідно до даних BullionByPost, передає 24 Канал.

Читайте також Гривні не буде і слава Богу": як гроші, яких побоювалися у 90-х, стали символом державності

А відповідно до даних НБУ, станом на вересень, 1 грам золота встановлено на ціні в 4 569,61 гривні. Тобто 1 000 грамів коштуватимуть понад 4,50 мільйона гривень.

Цікаво! 22 квітня ціна золота сягнула історичного максимуму, адже вартість за тройську унцію склала 3 500 доларів, повідомлялося на Лондонській фондовій біржі. А тройська унція – це близько 31,1 грама.

Яка ціна за грам срібла?

Натомість вартість срібла дешевша. Відтак, за тройську унцію потрібно заплатити 35 євро, тобто майже 1 700 гривень за 31,1 грама.

В НБУ ціна за грам срібла встановлена на рівні 53,39 гривні. Тобто за кілограм буде майже 53,40 тисячі гривень.

Зауважте! За платину та паладій потрібно більше заплатити, аніж за срібло. Ціна встановлена на рівні 1 847,02 гривні та 1 478,91 гривні за грам відповідно.

Як змінювалася ціна на золото та срібло?