Золото чи срібло: скільки треба віддати за грам кожного дорогоцінного металу
- Ціна золота в Україні в 2025 році досягла 4 569,61 гривні за грам, тоді як срібло коштує лише 53,39 гривні за грам за даними НБУ.
- За тройську унцію золота обійдеться в 3 508 доларів, а кілограм коштуватиме тисячі доларів.
Вартість золота та срібла б'є рекорди у 2025 році. Водночас золото коштуватиме більше – десь 4,5 тисячі гривень за грам, а срібло обійдеться в 53,4 гривні за грам.
Скільки коштує грам золота?
Наразі ціна золота за 1 грам котується на рівні трішки більше, ніж 97 євро. За офіційним курсом НБУ, станом на 2 вересня, в гривнях це 4 700 гривень, відповідно до даних BullionByPost, передає 24 Канал.
А відповідно до даних НБУ, станом на вересень, 1 грам золота встановлено на ціні в 4 569,61 гривні. Тобто 1 000 грамів коштуватимуть понад 4,50 мільйона гривень.
Цікаво! 22 квітня ціна золота сягнула історичного максимуму, адже вартість за тройську унцію склала 3 500 доларів, повідомлялося на Лондонській фондовій біржі. А тройська унція – це близько 31,1 грама.
Яка ціна за грам срібла?
Натомість вартість срібла дешевша. Відтак, за тройську унцію потрібно заплатити 35 євро, тобто майже 1 700 гривень за 31,1 грама.
В НБУ ціна за грам срібла встановлена на рівні 53,39 гривні. Тобто за кілограм буде майже 53,40 тисячі гривень.
Зауважте! За платину та паладій потрібно більше заплатити, аніж за срібло. Ціна встановлена на рівні 1 847,02 гривні та 1 478,91 гривні за грам відповідно.
Як змінювалася ціна на золото та срібло?
- Срібло з 2011 року подорожчало на понад 40 доларів за унцію. А з початку 2025 року ціна на дорогоцінний метал перевищила 40%.
- натомість вартість золота зросла на 0,9%, станом на 2 вересня. Таким чином, ціна за унцію сягнула вже 3 508 доларів. Станом на 2025 рік золото вже подорожчало на більш як 30%.
- Крім того, жовте золото коштуватиме дорожче, аніж червоне золото. Все через те, що жовте золото має меншу кількість у сплаві міді.