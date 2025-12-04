Сколько стоит золото сегодня?

Стоимость унции золота 4 декабря составляет – 4 211,19 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что повлияло на цену золота сегодня:

рост доходности казначейских облигаций США стал фактором, компенсировавшим ослабление доллара (сейчас его индекс достиг месячного минимума);

рынки находятся в ожидании публикации данных об инфляции в США;

свой вклад внес и отчет о безработице в США;

также весомое влияние оказывает ожидание результатов заседания ФРС.

Сейчас большинство аналитиков ожидает снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Нужно понимать, что для золота это хороший знак. Ведь оно чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Рынки не собираются делать многое отныне и до следующей недели, и что касается золота, вероятно, мы некоторое время застрянем в относительно спокойном торговом диапазоне,

– отметил аналитик Marex Эдвард Меир.

Аналитик считает, что золото, вероятно, не достигнет "старых максимумов". Заметим, что в этом году пиковое значение цены этого металла было установлено еще в октябре. Тогда, как сообщает Reuters, одна унция стоила – 4 381,21 доллара.

Как изменилась цена серебра 4 декабря 2025 года?

Стоимость серебра снизилась на 2,5%. Сейчас цена этого металла составляет – 56,99 доллара за унцию.

Важно! Максимальная цена серебра в 2025 году составила – 58,98 доллара. Это значение было установлено в эту среду.

В этом году серебро выросло в цене на 97%. Это стало возможным, благодаря:

структурному дефициту предложения;

опасениям, относительно ликвидности рынка.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы 4 декабря?