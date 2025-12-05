Как в России снижаются нефтегазовые доходы?

За месяц нефтегазовая отрасль "принесла" сырьевые налоги в размере – 530,9 миллиардов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Цены стабилизируются: как украинские атаки на российские НПЗ влияют на нефтяной рынок

Обратите внимание! Это примерно на 34% меньше чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме этого, упали такие весомые показатели:

поступления от ключевого налога на добычу полезных ископаемых стали меньше на 36%;

а от экспортной пошлины – почти на 40%.

По прогнозу Минфина России, нефтегазовые доходы бюджета в декабре не дотянут до базового уровня, и это придется компенсировать продажами валюты и золота из Фонда "Национального благополучия",

– отмечает разведка.

По состоянию на сейчас, известно, что в период с 5 декабря по 15 января, будет продано:

в общем валюты на 123,4 миллиарда рублей;

то есть это – 5,6 миллиарда рублей в день.

Важно! Экспорт морской нефти из России в ноябре упал на 11,5%. Этому, в частности, способствовали атаки Украины на российские НПЗ.

Для чего Центробанк России продает золото?

СВРУ сообщает, что Центробанк России перешел к прямым продажам золота из своих резервов. Реализация активов происходит на внутреннем рынке.

Доступ к золоту открыли:

банкам;

некоторым инвестиционным структурам;

и государственным компаниям.

Для регулятора это вынужденный шаг: золото фактически превращается в инструмент поддержки рубля, латания ликвидности корпораций и покрытия бюджетных потребностей в условиях стремительного исчерпания других ресурсов,

– отмечает разведка.

Интересно! В 2025 году объем продаж золота может составить – 30 миллиардов долларов. Это примерно 230 тонн золота.

Что происходит в российской экономике сейчас?