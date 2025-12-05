Как в России снижаются нефтегазовые доходы?
За месяц нефтегазовая отрасль "принесла" сырьевые налоги в размере – 530,9 миллиардов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Обратите внимание! Это примерно на 34% меньше чем в аналогичный период прошлого года.
Кроме этого, упали такие весомые показатели:
- поступления от ключевого налога на добычу полезных ископаемых стали меньше на 36%;
- а от экспортной пошлины – почти на 40%.
По прогнозу Минфина России, нефтегазовые доходы бюджета в декабре не дотянут до базового уровня, и это придется компенсировать продажами валюты и золота из Фонда "Национального благополучия",
– отмечает разведка.
По состоянию на сейчас, известно, что в период с 5 декабря по 15 января, будет продано:
- в общем валюты на 123,4 миллиарда рублей;
- то есть это – 5,6 миллиарда рублей в день.
Важно! Экспорт морской нефти из России в ноябре упал на 11,5%. Этому, в частности, способствовали атаки Украины на российские НПЗ.
Для чего Центробанк России продает золото?
СВРУ сообщает, что Центробанк России перешел к прямым продажам золота из своих резервов. Реализация активов происходит на внутреннем рынке.
Доступ к золоту открыли:
- банкам;
- некоторым инвестиционным структурам;
- и государственным компаниям.
Для регулятора это вынужденный шаг: золото фактически превращается в инструмент поддержки рубля, латания ликвидности корпораций и покрытия бюджетных потребностей в условиях стремительного исчерпания других ресурсов,
– отмечает разведка.
Интересно! В 2025 году объем продаж золота может составить – 30 миллиардов долларов. Это примерно 230 тонн золота.
Что происходит в российской экономике сейчас?
В России растет бюджетный дефицит. По итогам 2025 года он должен составить – 5,7 триллиона рублей.
Санкции "душат" масштабные российские компании. В частности, ощутимо снизились поступления "Роснефти". Чистая прибыль компании упала почти на 70% за первые 9 месяцев 2025 года.