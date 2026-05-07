Действительно ли США и Иран могут заключить мирное соглашение?

Надежды выросли на рынке именно из-за новостей, которые могут указывать на возможную деэскалацию конфликта между Ираном и США, сообщает Reuters.

В частности, аналитики обратили внимание на информацию, которую подал саудовский новостной канал "Аль-Арабия". Там прозвучало сообщение о вероятном достижении договоренностей, относительно ослабления блокады США. Взамен Иран постепенно начнет открывать Ормуз.

Кроме этого, один из израильских каналов заявил, что Тегеран готов передать свои запасы обогащенного на 60% урана. "Получит" этот компонент третья страна.

Если официальная сделка в конце концов будет заключена, цены на нефть могут подвергнуться свободному падению, поскольку геополитические премии быстро испаряются с рынка. Однако любые новые признаки атак на нефтяную инфраструктуру или эскалации на Ближнем Востоке могут легко спровоцировать очередной параболический всплеск цен на сырую нефть,

– указала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Важно! Соответствуют ли эти сообщения действительности, пока неизвестно.

Как меняется цена нефти?

Как сообщает ресурс Trading Economics, сегодня стоимость нефти, в зависимости от марки такова:

Нефть марки Brent имеет цену – 96,67 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 90,35 доллара за баррель.

Российская Urals – 98,46 доллара за баррель

Напомним, Brent и West Texas Intermediate вчера упали почти на 7%. Фактически, цены на эти марки достигли двухнедельного минимума.

