Как выросла цена на золото 9 февраля 2026 года?
Ключевые данные, по росту и инфляции укажут на дальнейшую траекторию процентных ставок, сообщает Reuters.
Спотовая цена на золото выросла на 0,9%. Стоимость этого металла достигла – 5 004,61 доллара за унцию.
Интересно! Рост золота происходил еще в прошлую пятницу. Тогда металл увеличился в цене на 4%.
Это может быть очень краткосрочная внутридневная корреляция между долларом и серебром, а также золотом, что приводит к росту цен на металлы,
– указал старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.
Какие факторы являются решающими для стоимости золота:
- Сейчас доллар находится на самом низком уровне, начиная с 4 февраля. Именно это сделало металлы, реализуемые в долларах, более дешевыми для иностранных покупателей.
- Увеличение спроса.
- Потенциальное снижение ставки ФРС в 2026 году на 25 базисных пунктов. Предположительно это произойдет дважды. Первое снижение, согласно нынешним прогнозам, ожидается в июне.
Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что, по ее мнению, для противодействия слабости рынка труда может потребоваться еще одно или два снижения процентных ставок,
– указывает издание.
Как изменилась цена на серебро сейчас?
Сегодня спотовая стоимость серебра выросла на 3,7%. Унция этого металла достигла – 80,89 доллара.
Интересно! На предыдущей сессии серебро выросло в цене на 10%.
Исторический максимум серебра был установлен 24 января. Тогда этот металл за унцию стоил – 121,64 доллара, сообщает Reuters.
Если серебро не сможет преодолеть ключевое сопротивление на уровне 92,24 доллара за унцию, я не очень убежден в вероятности среднего восходящего тренда,
– добавил Вонг.
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость платины сегодня упала. Она снизилась на 0,7%. Теперь унция этого металла стоит – 2 081,23 доллара.
Цена палладия снизилась на 0,3%. Стоимость этого металла составляет – 1 707,31 доллара за унцию.