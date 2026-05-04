Какая стоимость золота сейчас?

Спотовая стоимость золота сегодня упала на 0,5%. Она снизилась до – 4 588,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Читайте также "Вечный металл" принесет тысячи: сколько стоит лом латуни в мае

А вот фьючерсы на золото США с поставкой в июне упали на 0,9%. Теперь их цена – 4 600,60 долларов за унцию.

Падению стоимости золота во время сегодняшней сессии способствовали следующие факторы:

геополитическая ситуация;

рост цен на нефть;

изменения в ФРС;

блокирование Ормузского пролива.

Стоимость золота может вырасти до конца года. Но так будут развиваться события только в случае, если произойдут важные изменения. В частности, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Мы видим, что золото преимущественно будет торговаться в диапазоне от 4 400 до 5 500 долларов за унцию до конца года. Верхняя граница этого диапазона потребует длительного снижения напряженности на Ближнем Востоке и определенного снижения давления инфляции, тогда как устойчиво высокие цены на нефть будут удерживать металл в нижней половине диапазона,

– рассказывает главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы сегодня?

Спотовая стоимость серебра сегодня упала на 0,6%. Теперь она составляет – 74,91 доллара за унцию.

Платина, свою очередь, не изменились. Сейчас этот металл находится на уровне – 1 989 долларов за унцию.

Палладий упал на 0,4%. Теперь он стоит – 1 519,78 доллара за унцию.

Как ситуация в ФРС влияет на стоимость золота?

На рынок золота ощутимо повлияло то, что Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ушел с должности в прошлую среду. Он занимал этот пост в течение 8 лет, сообщает Reuters.

Золото до сих пор испытывает остаточные последствия прошлонедельных жестких месседжей ФРС, особенно заметных несогласных голосов, выступающих против дальнейшего смягчения,

– отметил Тим Уотерер.

Речь идет о том, что увеличение цен на нефть может повлиять на решение Центральных банков. В частности, регуляторы дольше будут удерживать высокие процентные ставки. А это, свою очередь, "надавит" на такие неприбыльные активы как золото.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?