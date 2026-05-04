Какая стоимость золота сейчас?
Спотовая стоимость золота сегодня упала на 0,5%. Она снизилась до – 4 588,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Читайте также "Вечный металл" принесет тысячи: сколько стоит лом латуни в мае
А вот фьючерсы на золото США с поставкой в июне упали на 0,9%. Теперь их цена – 4 600,60 долларов за унцию.
Падению стоимости золота во время сегодняшней сессии способствовали следующие факторы:
- геополитическая ситуация;
- рост цен на нефть;
- изменения в ФРС;
- блокирование Ормузского пролива.
Стоимость золота может вырасти до конца года. Но так будут развиваться события только в случае, если произойдут важные изменения. В частности, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке.
Мы видим, что золото преимущественно будет торговаться в диапазоне от 4 400 до 5 500 долларов за унцию до конца года. Верхняя граница этого диапазона потребует длительного снижения напряженности на Ближнем Востоке и определенного снижения давления инфляции, тогда как устойчиво высокие цены на нефть будут удерживать металл в нижней половине диапазона,
– рассказывает главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы сегодня?
- Спотовая стоимость серебра сегодня упала на 0,6%. Теперь она составляет – 74,91 доллара за унцию.
- Платина, свою очередь, не изменились. Сейчас этот металл находится на уровне – 1 989 долларов за унцию.
- Палладий упал на 0,4%. Теперь он стоит – 1 519,78 доллара за унцию.
Как ситуация в ФРС влияет на стоимость золота?
На рынок золота ощутимо повлияло то, что Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ушел с должности в прошлую среду. Он занимал этот пост в течение 8 лет, сообщает Reuters.
Золото до сих пор испытывает остаточные последствия прошлонедельных жестких месседжей ФРС, особенно заметных несогласных голосов, выступающих против дальнейшего смягчения,
– отметил Тим Уотерер.
Речь идет о том, что увеличение цен на нефть может повлиять на решение Центральных банков. В частности, регуляторы дольше будут удерживать высокие процентные ставки. А это, свою очередь, "надавит" на такие неприбыльные активы как золото.
Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Между США и Ираном отсутствует ясность. Это влияет на то, что стоимость нефти держится выше 100 долларов за баррель.
Сейчас обе стороны не готовы уступать. В частности, США планирует действовать активнее. Вашингтон заявил о намерении помогать кораблям, застрявшим в районе Персидского залива.
США отказались от предыдущего предложения Ирана о мире. Как известно, недавно Вашингтон передал свои условия Тегерану. Иранское руководство пообещало рассмотреть их. Посредником в этих переговорах выступил Пакистан.