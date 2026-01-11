Важно понимать: действительно ли ОПЕК+ влияет на цену нефти

ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти. В ней есть 13 основных членов среди которых есть и Венесуэла. А ОПЕК+ – это расширенная версия этой организации, она объединяет еще 10 государств, являющихся масштабными производителями нефти.

Имеет ли ОПЕК влияние на нефть?

ОПЕК влияет на стоимость нефти. Ведь организация регулирует уровень добычи рассказал 24 Каналу экономист Иван Ус.

Заметим, что ОПЕК принял решение не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года. Это довольно закономерная стратегия, сообщает Blooming.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Дело в том, что есть ощущение, что цены на нефть и без Венесуэлы могут снизиться. А если добавить еще и Венесуэлу, то они полетят еще ниже. Для ОПЕК это не выгодно.

Ранее эксперты предсказывали, что в 2026 году на нефтяном рынке будет избыток. Это также влияет на цену нефти.

Ус отмечает, что вероятно скоро состоится новое заседание ОПЕК. Оно будет основываться именно на изменениях в Венесуэле.

Какие цены на нефть сегодня?

Стоимость основных марок, по состоянию на 11 января, такая, сообщает сервис Trading Economics:

нефть марки Brent – 63,34 доллара за баррель;

– 63,34 доллара за баррель; нефть WTI – 59,12 доллара за баррель;

– 59,12 доллара за баррель; Urals – 50,88 доллара за баррель.

Что происходит с нефтью из Венесуэлы?