Чи має ОПЕК вплив на нафту?
ОПЕК впливає на вартість нафти. Адже організація регулює рівень видобутку розповів 24 Каналу економіст Іван Ус.
Зауважимо, що ОПЕК ухвалив рішення не збільшувати видобуток у першому кварталі 2026 року. Це доволі закономірна стратегія, повідомляє Blooming.
Річ у тім, що є відчуття, що ціни на нафту і без Венесуели можуть знизитися. А якщо додати ще й Венесуелу, то вони полетять ще нижче. Для ОПЕК це не вигідно.
Раніше експерти передбачали, що у 2026 році на нафтовому ринку буде надлишок. Це також впливає на ціну нафти.
Ус зауважує, що імовірно скоро відбудеться нове засідання ОПЕК. Воно буде ґрунтуватись саме на змінах у Венесуелі.
Які ціни на нафту сьогодні?
Вартість основних марок, станом на 11 січня, така, повідомляє сервіс Trading Economics:
нафта марки Brent – 63,34 долара за барель;
нафта WTI – 59,12 долара за барель;
Urals – 50,88 долара за барель.
Що відбувається з нафтою з Венесуели?
3 січня 2026 року стало відомо про те, що американські сили захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Венесуельського лідера доставили на територію США. Як пояснив Трамп, це необхідно для вчинення правосуддя.
Після цього, американський президент почав вимагати від венесуельського уряду доступу до ресурсів. У тому числі й до нафти.
Наразі ухвалено рішення про те, що саме американський уряд контролюватиме реалізацію нафти з Венесуели. Кошти від продажу витрачатимуть на розвиток венесуельської держави.