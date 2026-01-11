Чи має ОПЕК вплив на нафту?

ОПЕК впливає на вартість нафти. Адже організація регулює рівень видобутку розповів 24 Каналу економіст Іван Ус.

Зауважимо, що ОПЕК ухвалив рішення не збільшувати видобуток у першому кварталі 2026 року. Це доволі закономірна стратегія, повідомляє Blooming.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Річ у тім, що є відчуття, що ціни на нафту і без Венесуели можуть знизитися. А якщо додати ще й Венесуелу, то вони полетять ще нижче. Для ОПЕК це не вигідно.

Раніше експерти передбачали, що у 2026 році на нафтовому ринку буде надлишок. Це також впливає на ціну нафти.

Ус зауважує, що імовірно скоро відбудеться нове засідання ОПЕК. Воно буде ґрунтуватись саме на змінах у Венесуелі.

Які ціни на нафту сьогодні?

Вартість основних марок, станом на 11 січня, така, повідомляє сервіс Trading Economics:

нафта марки Brent – 63,34 долара за барель;

нафта WTI – 59,12 долара за барель;

Urals – 50,88 долара за барель.

Що відбувається з нафтою з Венесуели?